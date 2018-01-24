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Кремль ответил на обвинения США в использовании Дамаском химоружия

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон бездоказательно возложил ответственность за применение химического оружия в Сирии на Россию.

24.01.2018 Фото: Wikimedia Commons Один комментарий

Кремль ответил на обвинения США в использовании Дамаском химоружия

В Сирии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о несогласии Кремля с позицией Вашингтона в вопросах использования химического оружия в Сирии. США идут по пути «заматывания» расследований данных инцидентов, заявил Песков.

Позиции России и США «диаметральным образом расходятся» в данном вопросе», напомнил официальный представитель Кремля.

«Я в данном случае не комментирую заявление Тиллерсона, оставлю это коллегам из МИДа», – подчеркнул Песков. «Но в целом мы не согласны с подходом американцев, которые фактически замотали расследование предыдущих случаев и идут по пути наклеивания ярлыков без каких-либо оснований», — отметил пресс-секретарь президента.

Накануне госсекретарь США Рекс Тиллерсон бездоказательно возложил ответственность за применение химоружия в Сирии на Россию. 19 января МИД России указал на попытки США неверно изложить позицию России по расследованию фактов применения химического оружия в Сирии, передают «Известия».

Свое мнение глава внешнеполитического ведомства высказал во вторник, 23 января.

«Кто бы ни вел эти атаки, Россия в конечном счете несет ответственность за жертвы в Восточной Гуте и возможное применение (химоружия) против других сирийцев», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что если Москва не в состоянии решить вопрос с химоружием сирийской армии, то она «должна прекратить применение права вето при обсуждении этого вопроса в Совете Безопасности (ООН)».

Ранее в январе ряд западных СМИ со ссылкой на активистов организации «Белые каски», членами которой являются представители сирийской оппозиции, сообщили о якобы имевшей место химической атаке в пригороде Дамаска. Отмечалось, что в результате отравления хлоридом аммония пострадали около 20 мирных жителей.

В то же время, по данным телеканала «Аль-Маядин», погибли двое детей, пострадали 30 человек. Факт химатаки не подтвержден, однако «Белые каски» уже возложили ответственность за нее на официальный Дамаск. Там применение химического оружия отрицают.

В апреле 2017 года стало известно о применении химоружия в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб. При атаке погибли 80 человек и еще 200 пострадали. Сирийская оппозиция назвала виновником атаки правительственные войска Сирии, а они в ответ возложили ответственность на боевиков.

19 января МИД России указал на попытки США неверно изложить позицию России по расследованию фактов применения химического оружия в Сирии.


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(1) Комментарий

  1. Гость

    Так всегда же перед тем, как предстоят важные переговоры сторон сирийского конфликта в Сочи, Асаду просто необходимо провести химическую атаку, разбомбить госпиталь и школу! Это же всегда так делается!
    А на предложение российского представителя в ООН создать комиссию по расследованию инцидента для установления истинных виновников, сша обязательно ответят наложением вето и пояснят, что это совершенно лишнее! О! Уже сказали! 8)

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