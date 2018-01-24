Ограничить анонимные электронные платежи хотят в России

Россияне смогут зачислять средства на электронные кошельки и предоплаченные банковские карты только с банковского счета. Как стало известно “Ъ”, такие поправки к законодательству готовят профильные ведомства по поручению правительства. Причем по итогам дискуссии, развернувшейся среди чиновников, ограничения могут ужесточиться. ЦБ настаивает также на запрете снимать средства с электронных кошельков и предоплаченных карт, а Росфинмониторинг — на обязательной идентификации их держателей. Ведомства обещают вскоре прийти к компромиссу, но каким бы он ни был, рынок электронных платежей лишится существенной части клиентов.

В конце декабря Минфин отчитался об исполнении поручения правительства от 7 ноября 2017 года. В рамках него была поставлена задача оценить целесообразность запрета зачисления средств на неперсонифицированные электронные средства платежа (НЭСП) без использования банковского счета. Вопрос прорабатывался при участи ЦБ, Росфинмониторинга, Минюста, Минэкономики. Как сообщили “Ъ” в пресс-службе Минюста, 1 декабря 2017 года в Минфине состоялось согласительное совещание, где обсуждались разногласия позиций чиновников относительно запрета. По данным “Ъ”, разрешить противоречия не удалось, и Минфин предложил продолжить обсуждение на площадке аппарата правительства.

НЭПС — электронные средства платежа, которые не требуют идентификации клиента при открытии,— электронные кошельки и предоплаченные банковские карты. По оценкам ассоциации «Электронные деньги», всего в России более 100 млн активных анонимных электронных кошельков и предоплаченных карт. Способ зачисления средств на них до 15 тыс. руб. не ограничен: наличными через терминал, через банк, с банковской карты и пр. Таким образом, поступление средств и дальнейший вывод их фактически не контролируется, что несет риски использования НЭСП в противоправных целях.

Разногласия возникли между Банком России и Росфинмониторингом. Однако спорят они не об ограничениях как таковых, а о степени их жесткости. ЦБ считает, что предложение необходимо дополнить запретом на получение наличных с электронных кошельков и предоплаченных карт. Соответствующий законопроект был внесен в Госдуму осенью прошлого года. Росфинмониторинг предлагает запретить анонимные кошельки и карты полностью, то есть ввести обязательную, пусть и упрощенную идентификацию при их открытии. «Мы видим использование тех же анонимных кошельков для финансирования террористической, экстремистской и противоправной деятельности,— пояснил “Ъ” статс-секретарь Росфинмониторинга Павел Ливадный.— Поэтому предлагаем от анонимности отказаться. Само по себе существование подобных анонимных продуктов противоречит рекомендациям 10 FATF, которая будет проверять Россию на соответствие требованиям в 2018–2019 годах».

В ЦБ считают позицию Росфинмониторинга чрезмерно жесткой. По словам собеседника “Ъ”, знакомого с доводами Банка России, там уверены, что введение обязательной идентификации для НЭСП приведет к переходу населения на наличные расчеты и нарастанию социальной напряженности. В пресс-службе ЦБ сообщили лишь, что «вопрос объема изменений законодательства в этой области в настоящий момент обсуждается».

Эксперты отмечают, что даже исходный вариант, предусматривающий зачисление средств на НЭСП только через банковские счета, ударит по рынку, а ужесточения, предлагаемые ЦБ и Росфинмониторингом, могут вовсе погубить его.

«НЭСП широко применяются обычными гражданами. Например, электронные кошельки используются для оплаты парковок, карта “Тройка” для проезда в общественном транспорте также является НЭСП,— говорит глава проекта ОНФ “За права заемщиков” Виктор Климов.— Если попытаться заставить граждан переводить средства только через банковский счет, для многих будет утрачен сам смысл использования подобного продукта». Он допускает, что банки еще и будут взимать комиссию за зачисление средств на НЭСП.

По словам директора по развитию WebMoney Transfer Петра Дарахвелидзе, помимо завинчивания гаек стоит помнить и о финансовой доступности, необходимо понимать, что дальнейшее ущемление электронных безналичных денег может побудить многих перейти в расчеты криптовалютой, обращение которой в России в принципе не урегулировано.

«НЭСП используются для оплаты товаров и услуг, автостоянок, ЖКХ, а переводы между гражданами через них запрещены, риск отмывания средств минимален,— отмечает гендиректор Qiwi Борис Ким.— Отмена расчетов через НЭСП представляется избыточной мерой, которая причинит массу неудобств добросовестным гражданам, коих подавляющее большинство, а небольшое число недобросовестных обязательно найдут лазейку. Ведь расчеты наличными никто не отменяет. А именно наличные обеспечивают полную анонимность плательщика, в отличие от НЭСП, где идентификатором, как правило, выступает номер мобильного телефона».

Несмотря на протесты участников рынка, по данным “Ъ”, в ближайшее время Росфинмониторинг и ЦБ планируют встретиться и выработать единую позицию, после чего начнется реализация проекта.