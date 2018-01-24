За отжимание 3-классников на пальцах накажут учителя физкультуры в Бердске

Пресс-служба губернатора Новосибирской области сегодня, 24 января, отправила в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» информацию о том, что учителя физкультуры, который практиковал отжимания на пальцах для третьеклассников, призовут к ответу. Более того, региональный минобрнауки области подтвердило факт нестандартных упражнений в школе №5 города Бердска.
«По факту жалоб родителей на действия учителя физкультуры МБОУ СОШ №5 г. Бердска сообщаем, что по результатам служебной проверки выяснилось, что педагог действительно включал в программу урока отжимание на пальцах.
Директору школы поручено в срок до 26 января взять объяснительную с учителя физкультуры, проанализировать оценки в журнале, уделяя особое внимание неудовлетворительным оценкам, провести родительские собрания в третьих классах», — говорится в сообщении пресс-службы.
Напомним, что в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» накануне обратились родители школьников. Они пожаловались на то, что 10-летних детей на уроках физкультуры заставляют отжиматься на пальцах. В случае отказа ученикам просто ставят «неуд». В то же время взрослые боятся широкой огласки, беспокоясь за безопасность детей. Чиновники Бердска настаивают на том, что замалчивать такие ситуации нельзя.
а, какие меры к этому учителю применены по факту использования на чистке снега освобожденных от физры детей? после этого дети заболели.
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УДАЛЕНО за повтор.
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Если ребёнок освобождён от физкультуры и чистит снег это кощунство.
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Да, именно так: один освобожден от бега и физ. работы на холоде, другой ВООБЩЕ от физры в любом виде. Справки в журнале.
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А почему до сих пор не уволена директор-начиная от цветов в мусорке и по сегодняшний день дама преспокойно работает и поощряет учителей
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Да-а-а, работает…И учителей себе под стать набирает…
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«Поколение пепси» сменит поколение тщедушных изнеженных инфантилов, правда, быстро нажимающих на кнопки клавиатуры, дабы строчить жалобы по примеру старшего поколения.
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Зачем, не зная ситуации, клеить ярлыки? Дети не виноваты, что больны. Зачем травить? вам от этого легче? Оба, заболевших ребенка имеют справки с 1-го класса, новостью для физрука это не является. После э
той физры с чисткой снега они сидели еще 5 уроков мокрые и уставшие. Видимо Вам, Scarlett O’Hara Butler, легче обозвать таких детей «Поколением пепси», которое наши дети НЕ пьют. Повесить им ярлык «жалобщиков». вам не стыдно? У вас все в семье здоровы. Даже, если ребенок МОЖЕТ посещать физру, он НЕ ОБЯЗАН в 6 классе махать лопатой на холоде. Есть положение и правила о школе и никто не дал права их нарушать. Если у Ваших детей или Вас возникнет желание противопоставиться «поколению пепси», велком в эту школу с лопатой. Лопату вам в руки и удачи в накачке мышц.
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Случайно не туда нажала,полностью с ват согласна!
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вам нельзя иметь детей
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нельзя воспитывать сыновей нюнями……
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А мне вот очень жаль,что моя младшая к нему не попала.Потому то из старшей он сделал настоящего бойца и я за нее спокойна,а надо будет на пальцах отжиматься,значит будет….
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Что за бред? В школе должны несколько иному учить! Бойца из дочери сделали Вы вообще в своём уме?
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Я вообще в своем уме и бойца,это в хорошем смысле этого слова.Благодаря его физическим нагрузкам мой ребенок с бронхиальной астмой, выиграл первенство России по велоориентированию и сейчас она в полуфинале первенства России по баскетболу……вам ни о чем это не говорит????? А начиналось все с уроков физкультуры……
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Первый раз слышу, чтобы отжимание на пальцах помогло в борьбе с бронхиальной астмой.
Разговор именно про это, а не физкультуре и «спорте».
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Да Ваш ребенок молодец, борется с заболеванием при помощи спорта, в спортивной школе наверняка! А у меня внук — скрипач, музыкант! И его будут заставлять на пальцах отжиматься? Он не освобожден от физкультуры, слава богу, со здоровьем все в порядке! Но он же мальчишка! и пошалит, и еще что-нибудь придумает с пацанами! И отжиматься на пальцах??? Взрослые!учителя!опомнитесь!
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«Просто мама»! А что это значит?что просто родила? Даже никаких комментариев не требуется! все сказано!
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Извините, вы слепы или не воспринимаете текст? Согласна, если родители хотят воспитать «бойца», НОООО из ЗДОРОВОГО ребенка, а не того у которого спазм может привести к трагедии.
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Как всегда опозорили Бердск на всю страну!!! Папы, бабушки — неженки!!!
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Я считаю, что в отжимании на пальцах нет ничего особенного. Если этого не делать, то что получится из наших детей? На физкультуре должны развиваться абсолютно все группы мышц, чтобы не быть так называемыми «овощами», а нормальными ЗДОРОВЫМИ ДЕТЬМИ. А если имеются все справки, то будь любезен отвечать на теоретические вопросы по физкультуре.
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Причём тут школа?
Знаете, для этого есть специализированные виды спорта. Вперёд, записывайте своего ребёнка в смешанные единоборства и радуйтесь.
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Вот еще одно доказательство, что кентавр (представила сейчас кентавра…) — это урод!…
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На сегодняшний день ни один учитель не может работать сам по себе. Требования по нагрузке устанавливает министерство образование, учителя лишь следуют им. Что касается лопат и снега: абсолютно согласна с трудовой дисциплиной в школе. Дети должны приучаться к труду и вносить посильный вклад на нужны общества!!! Или будем продолжать рОстить иждивенцев и инфантильных самовлюбленных дураков?! Мы все «махали лопатой» в свое время — и никто не умер
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Не рОстить, а растить! Я никогда не махала лопатой в школе. В наши времена ученики мыли классы. Такие были времена. Сейчас классы не моют. Снег учащиеся не должны кидать. Как и мыть туалеты. «Никто не умер» — это не аргумент!
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Очень здорово конечно, что родители «заботятся» о своём чадо, но в данный момент это медвежья услуга. Я больше чем уверена, что ребёнок, которому это упражнение показалось сложным или у него не получилось просто нажаловался родителям, а те в свою очередь РЕШИЛИ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ АДСКОГО УПРАЖНЕНИЯ И АДСКИХ НАГРУЗОК. Что ж, мне жаль таких родителей и их детей, потому что, можем даже рассмотреть пример комментатора выше ,»Бабушка» пишет :»Кощууунство, ребёнок со справкой чистил снег», женщина, а Вы знаете, как он берёт эту справку? Дети начиная с пятых классов скрывают свою личную жизнь на скендочку и парниши, которые дома милы, на самом деле курят и т.д., но зато на уроки физры берут справочки, якобы голова, рука, зад и т.п. болит. Стыдно должно быть не за учителя, а за детей, которые не знают слова «дисциплина». Я одна из учениц данного физрука, по совместительству тренера. И знаете что? Он лучший учитель и тренер, потому что делает из личинок нормальных детей, которые могут справляться со всем. Так что сначала сумейте воспитать своего ребёнка, а потом уже гнать на учителя.И вот только не надо сейчас писать:» А КАК ЖЕ УВАЖЕНИЕ К СТАРШИМ?!» (тем, кто пишет комменты). Сразу говорю, мне 14 лет, в спорте разбираюсь отлично, тренируюсь у данного учителя седьмой год, достижений через край и больше, а всё бдагодаря учителю (тренеру). Спасибо за внимание.
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Милая Саша #23! 14 лет!какая прелесть! Хорошо, что ты из личинки стала человеком! Рада за тебя! Но, не поверишь, не только учитель физкультуры может сделать из личинки человека! А где твои родители? Вот меня мои родители воспитали, а не учителя! И я считаю, что это правильно! Я всегда была нужна своим родителям! Никогда не считала себя личинкой! Жаль, что у тебя по-другому! Не только спорт существует в этом разнообразном мире!поверь, не только спорт! Я тоже мама, и сама научила своего ребенка справляться со всеми трудностями! Никогда не надеялась ни на одного учителя! Разве постороннему человеку есть дело до моего ребенка? его жизни? будущего? Я не такая наивная! Тебе повезло, что у тебя в жизни авторитетом стал тренер, но это немножко неправильно! Представь, что у других людей, твоих друзей, например, все иначе! Когда ты вырастешь, то тебе это будет понятно! А ты можешь доказать, что справки липовые? Нет, наверняка? Ну и не заводи об этом разговор! себе дороже!
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Я занимаюсь у этого человека 5 год спортом. Никаких проблем, а также со 2 по 5 класс он вел у нас уроки физкультуры. Если ваши дети не могут выдержать нагрузку, которая одинакова для всех (как и в других классах), то возможно виноват сам ребёнок, а не учитель? И если мне станет плохо на уроке, то я скажу учителю и он посадит меня на скамейку. А некоторые справки просто липовые
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Вот от действий таких учителей-специалистов, в России чуть ли не каждый день умирает школьник на уроках физкультуры.
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Ваш ребёнок умрёт от того, что сделает упражнение 10 раз. Вы понимаете что говорите? Ладно, как было у меня, то ребёнок может 10 секунд простоять в стойке или сделать обычные отжимания!!!
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Ахахахэаэаж, кто-то уже умирал от отжиманий на пальцах?
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Да! Они ещё и в армии вешаются!! Только заметьте не от требований учителей а от вашего воспитания бабушки-матушки. Они у вас вообще-то жить собираются?
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Дети гибнут, потому что очень слабые изначально. Потому что с детства ведут сидячий образ жизни и едят что попало… сейчас детей во дворе увидеть — удивление. А тут!!! Ну надо же…отжался на пальцах!! еще проверить надо, что этот ребенок ввиду имеет, а то тут всякие «бабушки» нафантазируют, что он на одних мизинцах стоял
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