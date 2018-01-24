За отжимание 3-классников на пальцах накажут учителя физкультуры в Бердске

Пресс-служба губернатора Новосибирской области сегодня, 24 января, отправила в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» информацию о том, что учителя физкультуры, который практиковал отжимания на пальцах для третьеклассников, призовут к ответу. Более того, региональный минобрнауки области подтвердило факт нестандартных упражнений в школе №5 города Бердска.

«По факту жалоб родителей на действия учителя физкультуры МБОУ СОШ №5 г. Бердска сообщаем, что по результатам служебной проверки выяснилось, что педагог действительно включал в программу урока отжимание на пальцах.

Директору школы поручено в срок до 26 января взять объяснительную с учителя физкультуры, проанализировать оценки в журнале, уделяя особое внимание неудовлетворительным оценкам, провести родительские собрания в третьих классах», — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» накануне обратились родители школьников. Они пожаловались на то, что 10-летних детей на уроках физкультуры заставляют отжиматься на пальцах. В случае отказа ученикам просто ставят «неуд». В то же время взрослые боятся широкой огласки, беспокоясь за безопасность детей. Чиновники Бердска настаивают на том, что замалчивать такие ситуации нельзя.