На трехдневные каникулы отправили учеников школы Бердска из-за сильных морозов

В школе №1 Бердска отменили занятия из-за морозов. Директор учебного заведения издала приказ о том, что с 25 по 27 января включительно уроки отменяются. Причина тому — экстренное предупреждение управления гражданской защиты Бердска об ухудшении погодных условий и в связи с сильными морозами.

Педагогам «первой» рекомендовано скорректировать учебную программу и продолжать работу в режиме, предусмотренном в таких случаях. Классные руководители уже предупредили родителей, что занятий не будет.

Как пояснили «Курьер. Среда. Бердск» в администрации, пока решение отменить уроки на время морозов приняла только одна школа. Руководство учебных заведений в праве самостоятельно решать, отпускать детей на мини-каникулы из-за непогоды, или нет.

Напомним, сегодня в Бердске -35 градусов. Морозы продолжатся до конца недели. В понедельник, 29 января, синоптики обещают потепление до -13 градусов.