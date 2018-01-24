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На трехдневные каникулы отправили учеников школы Бердска из-за сильных морозов

Пока такое решение приняла только одна школа — №1. Педагогам рекомендовано скорректировать учебную программу из-за вынужденных каникул.

24.01.2018 Автор: Ксения Горелова Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

На трехдневные каникулы отправили учеников школы Бердска из за сильных морозов

Школа №1 отправила учеников на каникулы из-за морозов

В школе №1 Бердска отменили занятия из-за морозов. Директор учебного заведения издала приказ о том, что с 25 по 27 января включительно уроки отменяются. Причина тому — экстренное предупреждение управления гражданской защиты Бердска об ухудшении погодных условий и в связи с сильными морозами.

Педагогам «первой» рекомендовано скорректировать учебную программу и продолжать работу в режиме, предусмотренном в таких случаях. Классные руководители уже предупредили родителей, что занятий не будет.

Как пояснили «Курьер. Среда. Бердск» в администрации, пока решение отменить уроки на время морозов приняла только одна школа. Руководство учебных заведений в праве самостоятельно решать, отпускать детей на мини-каникулы из-за непогоды, или нет.

Напомним, сегодня в Бердске -35 градусов. Морозы продолжатся до конца недели. В понедельник, 29 января, синоптики обещают потепление до -13 градусов.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Первая во всем первая :-D

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  2. Аноним

    Если дети живут рядом со школой, смысл отменять занятия? Многих детей родители возят на машинах,кто далеко , родители примут решение самостоятельно.
    Комарова задобрила учителей, обстановка накалена была из-за задержки зарплаты. %) ;) :-D

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