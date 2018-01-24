На трехдневные каникулы отправили учеников школы Бердска из-за сильных морозов

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Первая во всем первая
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Если дети живут рядом со школой, смысл отменять занятия? Многих детей родители возят на машинах,кто далеко , родители примут решение самостоятельно.
Комарова задобрила учителей, обстановка накалена была из-за задержки зарплаты.
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