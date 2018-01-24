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Собчак пригласили на молитвенный завтрак с президентом США

Приглашение получили также спикер Госдумы Вячеслав Володин и еще несколько парламентариев. Ксения Собчак пока не дала согласие.

24.01.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

Собчак пригласили на молитвенный завтрак с президентом США

У Ксении Собчак плотный график

Кандидат в президенты РФ, журналистка и телеведущая Ксения Собчак приглашена в США на молитвенный завтрак 1 февраля, где традиционно присутствует президент США, сказала пресс-секретарь Собчак Ксения Чудинова.

«Возможно, Ксения посетит это мероприятие. Нас пригласили, но расписание у нее очень плотное. Если получится, она будет присутствовать», — сказала Чудинова «Интерфаксу» в среду.

По ее словам, Собчак пробудет в США неполные три дня, за это время ей предстоит провести большое количество разных выступлений и встреч.

Другие российские участники завтрака

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что парламентарии приняли приглашение американской стороны, руководители трех парламентских комитетов — Андрей Макаров (по бюджету и налогам), Анатолий Аксаков (по финансовому рынку) и Вячеслав Никонов (по образованию и науке) — примут участие в ряде мероприятий с участием своих коллег из Конгресса США.

Решение о командировании этих депутатов в Вашингтон принял в Совет Думы, уточнил, в свою очередь, один из членов Совета по окончании заседания.

В этом году пройдет уже 66-й такой «завтрак», который ежегодно устраивают в первый четверг февраля. Завтрак организуется конгрессом США вместе с христианской организацией Fellowship Foundation, на него приглашаются представители бизнеса, политики, общественные и религиозные деятели, всего — около 3 тыс. человек из нескольких десятков стран.

В делегацию РФ в этом году, как ожидается, войдут около 70 человек.


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(2) Комментариев

  1. Гость

    Надо ехать Ксении! Мож нальют в блюдечко молока! %)

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    • Человек

      Ну надо же,как там уже Собчак оценили/на завтрак приглашают с президентом/.Хотя,если немного подумать,то необычного в этом нет,с нашим президентом уже говорила,остаётся с другим президентом поговорить — и глядишь получит какую-нибудь должность в ООН./там главное болтать,остальное они ничего не могут/.
      Человек —- против НА и пров — в *IN LOVE*

      Thumb up 0 Thumb down 1

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