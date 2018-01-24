Мэр заставил почистить улицу Владлена Бирюкова в Бердске

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А говорили, что ресурсов нет. Под хвост ужалили — сразу нашлись. И никак иначе ведь.
7 1
Мэр города может благоволит дать указание и тротуар вдоль Комсомольская,24 почистить! Или тоже подробно в прессе проблему освещать надо?
7 2
Тут непонятно кто указ издал. Изначально был другой текст — там нагоняй пришел из области. Текст поправили — теперь уже мэр хороший.
5 0
О господи.
1 1
зря мэр прогнулся.
передайте мэру, что если с завтрашнего дня городские коммунальные службы не будут регулярно чистить переулки Бердского спецназа и Победный и тротуар по Ключевой-Рогачёва – мы тоже напишем жалобу в газету, в телевизор и в область. или пусть нам расскажут, чем жители Бирюкова лучше остальных.
14 2
и прочих жителей Южного призываю: кому неохота или некогда чистить свой проулок — пишите, звоните, жалуйтесь и требуйте! Прецедент создан. а Захарова и АТИ с требованиями чистки тротуаров согласно уставу города и вывоза снега так и посылать прямиком на улицу Бирюкова.
интересно, а можно настоять, чтоб летом муниципальные службы огороды пололи?
8 3
А, это вы, тетенька из дома с желтой крышей? Ваши обращения нигде не будут рассматриваться, разве только в доме под цвет вашей крыши.
3 10
Судя по Вашему комментарию, это Вам надо обратиться за помощью. Разве можно обижать людей? При чем вообще на пустом месте.
7 0
В данном случае поддерживаю Зизу: все равны!
Если уж этот несчастный проулок по указке готовы оперативно прочищать, то чем другие хуже?
По любому поводу и по любому проулку — сразу статью в газету!
5 0
из дома с желтой крышей?
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думаете, ваша крыша — анонимность? в свете нынешних законов по борьбе с экстремизмом – шиш.
по существу-то сказать нечего? только исподтишка погадить?
7 0
А кто вам гадил? Вот когда в вашем дворе ассенизаторская машина выльет отходы, тогда да!
1 2
- а Захарова и АТИ с требованиями чистки тротуаров согласно уставу города и вывоза снега
Это про то, что Захаров должен вывозить или кто? Почему посылать то на Бирюкова? Можно расписать для непонятливых?
1 0
Зизу, вы прелесть!
1 0
Я рада за жителей ул. В.Бирюкова, но простите, почему бы не почистить остальные? Или едут, смотрят то тут то там уже лопатами раскидали частично и красота. Отчитались- усё чисто шеф!) Идёшь по колее от авто. Чуть ниже не будут чистить я тоже буду писать. 10 квартал. На НГС ещё накатаю.
13 1
А у меня машина не завелась из за Морозов. Срочно мэр даст указание отогреть ее ?
4 1