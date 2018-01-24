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Мэр заставил почистить улицу Владлена Бирюкова в Бердске

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Мэр заставил почистить улицу Владлена Бирюкова в Бердске

Проблема с занесенной снегом улицей в Южном микрорайоне решена, после публикации «Курьер. Среда. Бердск». Правительство региона взяло ситуацию на контроль.(ФОТО)

24.01.2018 Автор: Евгений Малый Фото: Предоставлено пресс-службой губернатора 15 коммент.

Мэр заставил почистить улицу Владлена Бирюкова в Бердске

Так улица Владлена Бирюкова выглядит сегодня

Сегодня, 24 января, на почту «Курьер. Среда. Бердск» пришло письмо с ответом на публикацию о занесенной по пояс снегом улице Владлена Бирюкова в Южном микрорайоне Бердска.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики сообщает, что по информации главы Бердска работы по очистке улицы Владлена Бирюкова от снега проведены. К письму также были приложены фотографии.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», эта улица стояла в планах городских коммунальных служб. Но глава города Евгений Шестернин, увидев критический материал на сайте дал распоряжение Центру муниципальных услуг немедленно выгнать в Южный снегоуборочную технику.

В областном правительстве ситуацию с нечищенной бердской улицей поставили на контроль.

Напомним, что 22 января, в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился Антон Богданович. Он сообщил, что улица Владлена Бирюкова, на которой проживает он, полностью занесена снегом и передвигаться по ней практически невозможно.


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(15) Комментариев

  1. Аноним

    А говорили, что ресурсов нет. Под хвост ужалили — сразу нашлись. И никак иначе ведь.

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  2. Аноним

    Мэр города может благоволит дать указание и тротуар вдоль Комсомольская,24 почистить! Или тоже подробно в прессе проблему освещать надо? 8)

    Thumb up 7 Thumb down 2

  3. zizou

    зря мэр прогнулся.
    передайте мэру, что если с завтрашнего дня городские коммунальные службы не будут регулярно чистить переулки Бердского спецназа и Победный и тротуар по Ключевой-Рогачёва – мы тоже напишем жалобу в газету, в телевизор и в область. или пусть нам расскажут, чем жители Бирюкова лучше остальных.

    Thumb up 14 Thumb down 2

    • zizou

      и прочих жителей Южного призываю: кому неохота или некогда чистить свой проулок — пишите, звоните, жалуйтесь и требуйте! Прецедент создан. а Захарова и АТИ с требованиями чистки тротуаров согласно уставу города и вывоза снега так и посылать прямиком на улицу Бирюкова.

      интересно, а можно настоять, чтоб летом муниципальные службы огороды пололи?

      Thumb up 8 Thumb down 3

      • Аноним

        А, это вы, тетенька из дома с желтой крышей? Ваши обращения нигде не будут рассматриваться, разве только в доме под цвет вашей крыши.

        Thumb up 3 Thumb down 10

        • Ольга

          Судя по Вашему комментарию, это Вам надо обратиться за помощью. Разве можно обижать людей? При чем вообще на пустом месте.

          Thumb up 7 Thumb down 0

        • местный

          В данном случае поддерживаю Зизу: все равны!

          Если уж этот несчастный проулок по указке готовы оперативно прочищать, то чем другие хуже?

          По любому поводу и по любому проулку — сразу статью в газету!

          Thumb up 5 Thumb down 0

        • zizou

          из дома с желтой крышей?
          ============================
          *CRAZY* думаете, ваша крыша — анонимность? в свете нынешних законов по борьбе с экстремизмом – шиш. *CRAZY*
          по существу-то сказать нечего? только исподтишка погадить? 8)

          Thumb up 7 Thumb down 0

      • Аноним

        - а Захарова и АТИ с требованиями чистки тротуаров согласно уставу города и вывоза снега

        Это про то, что Захаров должен вывозить или кто? Почему посылать то на Бирюкова? Можно расписать для непонятливых?

        Thumb up 1 Thumb down 0

      • Соседка

        Зизу, вы прелесть! =) *THUMBS UP*

        Thumb up 1 Thumb down 0

  4. Ольга

    Я рада за жителей ул. В.Бирюкова, но простите, почему бы не почистить остальные? Или едут, смотрят то тут то там уже лопатами раскидали частично и красота. Отчитались- усё чисто шеф!) Идёшь по колее от авто. Чуть ниже не будут чистить я тоже буду писать. 10 квартал. На НГС ещё накатаю.

    Thumb up 13 Thumb down 1

  5. Аноним

    А у меня машина не завелась из за Морозов. Срочно мэр даст указание отогреть ее :-D ?

    Thumb up 4 Thumb down 1

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