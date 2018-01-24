Мэр заставил почистить улицу Владлена Бирюкова в Бердске

Сегодня, 24 января, на почту «Курьер. Среда. Бердск» пришло письмо с ответом на публикацию о занесенной по пояс снегом улице Владлена Бирюкова в Южном микрорайоне Бердска.

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики сообщает, что по информации главы Бердска работы по очистке улицы Владлена Бирюкова от снега проведены. К письму также были приложены фотографии.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», эта улица стояла в планах городских коммунальных служб. Но глава города Евгений Шестернин, увидев критический материал на сайте дал распоряжение Центру муниципальных услуг немедленно выгнать в Южный снегоуборочную технику.

В областном правительстве ситуацию с нечищенной бердской улицей поставили на контроль.

Напомним, что 22 января, в редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратился Антон Богданович. Он сообщил, что улица Владлена Бирюкова, на которой проживает он, полностью занесена снегом и передвигаться по ней практически невозможно.