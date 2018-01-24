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Ведущих конькобежцев и хоккеистов России не допустили на Олимпиаду-2018

В списке тех, кого МОК готов пригласить на Игры, отсутствуют чемпионы мира, а также именитые биатлонисты и лыжники.

24.01.2018 Фото: Википедия Нет комментариев

Ведущих конькобежцев и хоккеистов России не допустили на Олимпиаду 2018

Зимние олимпийские игры начнутся в Корее 9 февраля

Лидеры сборной России по шорт-треку и конькобежному спорту, по предварительной официальной информации, не получили допуск на Олимпиаду в Пхенчхане, говорится в заявлении президента Союза конькобежцев России Алексея Кравцова.

«Я глубоко возмущен несправедливым решением комиссии МОК об отстранении наших спортсменов-лидеров от Олимпийских игр в Пхенчхане. Решение же об отстранении от Олимпиады Виктора Ана является, на мой взгляд, кульминацией несправедливости, творимой в последние три месяца, по отношению к российским спортсменам», — сказано в заявлении Кравцова, опубликованном во «ВКонтакте» во вторник.

«Поступая таким образом МОК уподобляется деспоту и тирану, попирающему все законы и решающему судьбы людей из своих прихотей. Очевидно, что до Олимпийских игр мы вряд ли что-то успеем сделать, но мы намерены продолжать борьбу за честное имя наших спортсменов и восстановление справедливости и после Олимпиады», — заявляет Кравцов.

«На этом этапе мы воздерживаемся от дальнейших комментариев. Просим представителей СМИ с пониманием отнестись к данной ситуации», — говорится в сообщении.

СМИ сообщали, что МОК отклонил заявки неоднократных чемпионов мира по конькобежному спорту Дениса Юскова, Павла Кулижникова.

Олимпийский комитет России (ОКР) во вторник подтвердил, что не допущен к участию в Играх в Пхенчхане выступающий за сборную России шестикратный олимпийский чемпион в шорт-треке Виктор Ан. В списке российских спортсменов, которых МОК готов пригласить на Игры 2018 года, отсутствуют также ведущие биатлонист и лыжник сборной страны Антон Шипулин и Сергей Усюгов соответственно, передает  «Интерфакс».

Ряд ведущих хоккеистов сборной России отсутствует в числе приглашенных на Олимпиаду 2018 года в Пхенчхане, Федерация хоккея России (ФХР) ведет масштабную работу по их включению в итоговый список, сообщил РИА Новости источник, близкий к Олимпийскому комитету России.

5 декабря исполком МОК решил временно приостановить членство Олимпийского комитета России, а на зимней Олимпиаде 2018 года в южнокорейском Пхенчхане смогут выступить только «чистые» от допинга российские спортсмены под нейтральным флагом. Их отбором займется специальная комиссия.


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