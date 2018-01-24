Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

Сегодня, 24 января, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №1/2018. Это первый номер нового 2018 года.

В номере вы прочтете:

1. ЧП случились в лютые морозы в Бердске: замерзли школы, трубы, люди.

2. Собственника бердского винзавода суд отправил в СИЗО за противодействие следствию.

3. 10 человек сгорели на пожаре в обувном цехе под Искитимом.

4. Воспоминания фронтовика «Мир и война бойца Черноголовкова». Правда о жизни.

5. В Бердск приезжала кандидат в президенты РФ Ксения Собчак.

6. У кандидата в президенты от КПРФ изъяли незаконную агитацию.

7. Сотни православных бердчан окунулись в крещенскую купель.

8. Ответы мэра Бердска на вопросы горожан: мост через Гуменку, газификация.

9. О символике свадебных годовщин и символических подарках.

10. 174 собаки участвуют в акции «Га-гав» — первые работы.

11. Тематическая вкладка расскажет молодым мамам о возникающих после рождения ребенка правах.

12. Фотомарафон от «Курьера»: елки, дети, кошки, селфи с мамой, папа, армейский альбом и другие.

13. О книжных новинках расскажут библиотекари.

14. Куда пропали 13 дней календаря — «МузеЕлка-2″.

15. Помощь инвалидам — мнимая или реальная.

На обложке —Арестована владелец бердского винзавода Ирина Власенко.

Газету можно купить в специализированных киосках, продуктовой сети «Продсиб» и отделениях «Почты России».

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