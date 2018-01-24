Покупайте свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск»

Курьер.Среда.Бердск,№1/2018
Сегодня, 24 января, вышел свежий номер газеты «Курьер. Среда. Бердск», №1/2018. Это первый номер нового 2018 года.
В номере вы прочтете:
1. ЧП случились в лютые морозы в Бердске: замерзли школы, трубы, люди.
2. Собственника бердского винзавода суд отправил в СИЗО за противодействие следствию.
3. 10 человек сгорели на пожаре в обувном цехе под Искитимом.
4. Воспоминания фронтовика «Мир и война бойца Черноголовкова». Правда о жизни.
5. В Бердск приезжала кандидат в президенты РФ Ксения Собчак.
6. У кандидата в президенты от КПРФ изъяли незаконную агитацию.
7. Сотни православных бердчан окунулись в крещенскую купель.
8. Ответы мэра Бердска на вопросы горожан: мост через Гуменку, газификация.
9. О символике свадебных годовщин и символических подарках.
10. 174 собаки участвуют в акции «Га-гав» — первые работы.
11. Тематическая вкладка расскажет молодым мамам о возникающих после рождения ребенка правах.
12. Фотомарафон от «Курьера»: елки, дети, кошки, селфи с мамой, папа, армейский альбом и другие.
13. О книжных новинках расскажут библиотекари.
14. Куда пропали 13 дней календаря — «МузеЕлка-2″.
15. Помощь инвалидам — мнимая или реальная.
На обложке —Арестована владелец бердского винзавода Ирина Власенко.
Газету можно купить в специализированных киосках, продуктовой сети «Продсиб» и отделениях «Почты России».
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