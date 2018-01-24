Предлагать самые дешевые препараты обяжут аптеки

Правительство утвердило «дорожную карту» Федеральной антимонопольной службы «Развитие конкуренции в здравоохранении». Подготовка документа заняла более полутора лет — в первый раз ФАС разместила его на федеральном портале проектов нормативных правовых актов в мае 2016 года.

Карта содержит в себе два раздела: «Рынки лекарственных препаратов для медицинского применения» и «Рынки медицинских изделий». Одно из предложений проекта — ​обязать аптеки предлагать покупателям самый дешевый аналог лекарства, которое ему необходимо. Например, если пациент придет в аптеку и попросит 100 таблеток «Но-шпы» по 40 мг (действующее вещество — дротаверин) за 229 руб. (средняя цена на сервисе «Яндекс.Маркет»), фармацевт обязан будет предложить ему обычный дротаверин в такой же дозировке, но за 70 руб. (средняя цена препарата российского производителя на «Яндекс.Маркет»).

Такая обязанность аптек будет утверждена приказом Министерства здравоохранения. Минздрав, по мнению ФАС, должен утвердить такой приказ к ноябрю 2018 года. Цель инициативы — «остановка вымывания из продажи недорогих лекарств», указано в карте.

Контролировать выполнение этого требования будет Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), рассказала РБК заместитель начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Надежда Шаравская​. «Требование направлено на повышение ценовой и ассортиментной доступности лекарственных препаратов для населения», — указала она. Потребитель должен знать о наличии аналогов лекарства, которое он ищет, для повышения конкуренции на рынке, уточнила Шаравская. Она уверена, что норма не приведет к отказам аптек от закупок недорогих лекарств. «Такие аптеки будут проигрывать в конкурентной борьбе соседним аптекам, предлагающим более дешевые лекарства», — пояснила она.

Самые дорогие препараты далеко не всегда самые высокомаржинальные, поэтому ошибочно думать, что аптека по умолчанию заинтересована в продаже более дорогого ассортимента, замечает представитель «Аптечной сети 36,6» Алексей Киселев-Романов. «Если этот пункт будет реализован, пересматривать ассортимент мы не будем», — добавил он. К инициативе готова и аптечная сеть «Алоэ», рассказал РБК генеральный директор Глеб Данилов. Он добавил, что уже несколько лет в аптеках сети потребителю предоставляют информацию об аналогах лекарств, которые он хочет купить.

Как это будет работать

Норма уже практически работает, рассказала РБК исполнительный директор Национальной фармацевтической палаты Елена Неволина. Она отметила, что с 1 марта 2017 года действует приказ Минздрава «Об утверждении Правил надлежащей аптечной практики лекарственных препаратов для медицинского применения», в котором есть норма, запрещающая фармацевту скрывать от покупателя информацию об аналогах необходимого лекарства. «Если раньше покупатели приходили в аптеку со списком лекарств, которые им выписал врач, и, как правило, покупали все, что тот назначил, то сейчас, после того как фармацевт озвучивает пациенту итоговую цену, он может сказать, что, пожалуй, подумает, и уйдет. Поэтому эта норма лишь отражает реалии сегодняшнего рынка», — указала Неволина.

Это мертвое, неработоспособное предложение, полагает заместитель генерального директора производителя лекарств STADA CIS Иван Глушков. «Его исполнение невозможно контролировать», — подчеркивает он.

Замена лекарств более дешевыми аналогами безопасна для пациентов, полагает председатель Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев. «В России сегодня введены международные стандарты качества, которые позволяют рассчитывать, что недорогие отечественные аналоги имеют хорошее качество. Аналогичная ситуация с индийскими и китайскими лекарствами», — рассказал он, уточнив, что инспекторы проводят «выборочный контроль» ввозимых препаратов.

В пресс-службе Минздрава ​рассказали РБК, что в ведомстве прорабатывается вопрос «о целесообразности установления нормы», предложенной ФАС. Для того чтобы иметь возможность контролировать ее выполнение, Росздравнадзор должен получить право контрольной закупки, уточнили в Минздраве.