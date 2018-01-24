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Задержаны соучастники атаки на школу в Бурятии

9-классник взорвал кабинет, рубил штык-ножом и топором учеников и педагога из-за ненависти к учителям и школьникам. После нападения он пытался убить себя.

24.01.2018 Фото: СКР Нет комментариев

Задержаны соучастники атаки на школу в Бурятии

В классе в школе Улан-Удэ подросток взорвал коктейль Молотова

В Следственном комитете РФ продолжается расследование уголовных дел, связанных с нападением на учеников и учителя в школе в Республике Бурятия, по статьям о покушении на убийство и халатности (ч.3 ст.30, ч.2 ст.105, ст.293 УК РФ). Происшествие произошло 19 января в одной из школ Улан-Удэ, сообщил «Курьер. Среда. Бердск».

По версии следствия, учащийся 9 класса указанной школы во время урока в 7-м классе, бросил в кабинет коктейль Молотова — бутылку с воспламеняющейся жидкостью. После возгорания нападавший нанес удары штык-ножом и топором учителю и пятерым ученикам. Как полагает следствие, мотивом преступления стала ненависть обвиняемого к ряду преподавателей, а также конфликты с другими учениками школы.

Все пострадавшие госпитализированы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Как ранее сообщалось, после нападения несовершеннолетний с целью самоубийства нанёс себе несколько ударов ножом. Он также был госпитализирован. В настоящее время по ходатайству следствия судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

После допроса обвиняемого, свидетелей, потерпевших и по результатам других следственных действий установлено, что преступление нападавший совершил в соучастии со своими одноклассниками, одному из которых 15 лет, второму – 14 лет. Они разделяли настроение обвиняемого, знали о его планах, помогли изготовить бутылку с зажигательной смесью, в помещении школы удостоверились в нахождении учителя в классе, а затем наблюдали за окружающей обстановкой, чтобы предупредить об опасности обнаружения их преступных намерений.

Двое соучастников задержаны, сообщила официальный представитель главка СКР Светлана Петренко. Им уже предъявлено обвинение, и следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигурантов меры пресечения в виде заключения под стражу.


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