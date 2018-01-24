На холод в квартирах и плохую уборку дворов жалуются в Новосибирской области

Актуальные вопросы осуществления контрольно-надзорных мероприятий в зимний период стали одной из основных тем аппаратного совещания, которое 22 января провёл врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников. О содержании жилого фонда в зимний период главе региона доложил начальник государственной жилищной инспекции (ГЖИ) Новосибирской области Евгений Пономарёв.

Он отметил, что обращения граждан являются основным индикатором проблем того или иного муниципального образования, города, микрорайона, группы домов или дома. Так, начиная с 15 октября 2017 года по 15 января 2018 года в инспекцию по вопросу зимней эксплуатации поступило 548 обращений граждан, обращений СМИ и соцсетей — 47, обращений общественного надзора — 58, по телефону «горячей линии» — 375.

По итогам всех проверок, сообщил Евгений Пономарёв, был выделен ряд тенденций, как по тематике обращений, так и по нереализованным возможностям качества содержания фонда и повышения степени удовлетворенности граждан не только работой предприятий жилищно-коммунальной сферы, но и коллег из органов местного самоуправления.

В частности, уменьшилось количество жалоб на целостность теплового контура дома (пластиковые окна, двери, доводчики), при этом на 12% увеличилось количество жалоб на температурный режим в квартирах. В период и по окончании снегопадов специалисты ГЖИ получают до 100 обращений в неделю, связанных с плохой организацией уборки придомовой территории. При этом, по словам руководителя ведомства, единичны жалобы на порывы коммуникаций, снижается количество жалоб на протечки кровель, ремонт подъездов. Сейчас, уточнил руководитель ГЖИ, на первый план выходят вопросы другого характера: люди хотят прозрачности в отношениях с управляющими компаниями. В том числе, в расчётах и платежах. И здесь инспекция должна стать катализатором процесса выстраиваниях конструктивного диалога между собственником и бизнесом.

Травников попросил доложить: продолжают ли поступать жалобы жителей многоквартирных домов на получение счетов с доначислениями за прошлые отопительные сезоны. В конце прошлого года вопрос корректировки платежей за коммунальные услуги стоял довольно остро. По словам Евгений Пономарёва, жалобы поступают, но связаны они, в первую очередь, с непониманием структуры тарифов. Что касается доначислений, то на совещании под руководством заместителя губернатора Сергея Сёмки было принято решение проводить корректировки только один раз в год. Все выявленные в течение года неточности могут быть скорректированы только в следующий период — с I квартала следующего календарного года.

Кроме того, Министерство строительства РФ в I квартале должно разработать методики определения стоимости минимального перечня услуг, которые должны стать ориентиром как для УК, так и для собственников. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ принять меры по недопущению необоснованного повышения размера платы за содержание жилого помещения.

Андрей Травников также поставил перед ГЖИ задачу усилить профилактическую противопожарную работу с собственниками жилья в многоквартирных домах и специалистами управляющих компаний.