174 собаки участвуют в акции «Гав-гав» газеты «Курьер.Среда.Бердск»

В декабре прошлого года редакция пригласила читателей нарисовать/ слепить или иным способом сотворить символ 2018 года — Собаку. За месяц наши читатели принесли или отправили 174 самых разных собачек в акцию «Гав-гав». Ребята из школы №8 оказались самыми активными — 56 четвероногих друзей участвуют от них в марафоне. Много рисунков нарисовали учащиеся школ №9, №10, №12.

Мастера из чего только не творили собак: кофейные зерна, папе-маше, пластилин.

Даже воспитанники детского сада №3 детских представили своих очаровательных собачат. Самому маленькому участнику- 5 лет!

31-летний Алексей Загороднев принес собаку из металла.

В акции участвовали и новосибирские ребята. Четвероногие друзья изостудии «Арбат» воспитанников гуашью и маслом вызывают восхищение.

Мы благодарим всех участников! В номере № 1 (он выйдет завтра, 24 января!!!) мы публикуем лишь часть творений, в следующем номере (29 января) — продолжим. Итог — акции публикация поделки в газете «Курьер.Среда.Бердск» и грамота, которую участники (грамота на класс) смогут забрать в редакции — о дате мы сообщим в следующем номере газеты, 31 января 2018 года. Если руководители классов хотят поощрить каждого ученика — можете прислать заявку и мы перешлем вам готовый полноцветный макет грамоты!