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Журналиста и менеджера по рекламе приглашает Издательский дом «БукЪвица»

Если ты никогда не работал в продажах, или пробовал, но у тебя не получалось, но есть желание научиться и зарабатывать большие деньги — приходи мы всему обучим!

24.01.2018 Нет комментариев

Журналиста и менеджера по рекламе приглашает Издательский дом БукЪвица

В еженедельник «Курьер.Среда.Бердск» и портал www.kurer-sreda.ru требуется журналист.

Обязанности:
— написание текстов,
— посещение мероприятий и проведение интервью,
— фотосъемка,
— поиск тем.

Условия:
— график 5/2 с 9 до 18 часов,
— офис в центре города,
— оборудованное рабочее место,
— ЗП оклад + гонорар,
— обучение.

Требования:
Мобильность, русский язык на 4+, желание узнавать новое в мультимедиа.
С опытом и без!

Адрес: Бердск, ул.К.Маркса, 24, офис 2
Телефон 8 (383-41)3-00-10
Почта bkurer@mai.ru для резюме

Журналиста и менеджера по рекламе приглашает Издательский дом БукЪвицаИздательский дом «БукЪвица» приглашает менеджера по продажам.

Обязанности:
— работа с клиентской базой,
— звонки и встречи с руководителями предприятий города,
— разработка и контроль рекламной компании,
— контроль оплат,
— документооборот, отчётность.

Условия:
— график 5/2 с 9 до 18 часов,
— офис в центре города,
— оборудованное рабочее место,
— оформление по ТК РФ,
— ЗП 10 000 оклад + %,
— корпоративное обучение,
— дружный и отзывчивый коллектив.

Требования:
Нам нужны ответственные, активные и целеустремлённые люди!
С опытом и без!
Если ты никогда не работал в продажах, или пробовал, но у тебя не получалось, но есть желание научиться и зарабатывать большие деньги — приходи мы всему обучим!

Адрес: Бердск, ул.К.Маркса,24, офис 2
Телефон 8(383-41)2-15-51,8-913-947-84-69
Почта для резюме bkurer@mail.ru


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