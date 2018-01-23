Вырвало батареи: Замерзает в -35 сотня жителей общежития в Искитиме

Десятки жильцов в общежитии №192 по улице Советской в Искитиме в результате коммунальной аварии, которая произошла 21 января, остались с разрухой в сырах комнатах, испорченной техникой и мебелью, негодной проводкой и без батарей.

Управляющая компания, на балансе которой был дом, благополучно обанкротилась, а нынешняя лишь осуществляет временное управление. Между тем искитимские чиновники сетуют на неудачное стечение обстоятельств и на несознательных собственников комнат.

«На меня потоком хлынул кипяток»

В воскресенье днем люди в общежитии занимались повседневными делами. Пока в одной из комнат не прорвало трубу. Позже выяснилось, что это не единственное жилье, где радиаторы буквально оторвало от труб.

Собственница квартиры №57 Светлана Хребтова, встречая корреспондента «Курьер. Среда. Бердск» не может сдержать слез. Она растерянно перебирает заскорузлые, мокрые бумаги, которые еще несколько дней назад были важными документами. В комнате испорчено практически все: мебель, техника, одежда. Все что находилось в нижних ящиках шкафа. Телевизор уцелел лишь благодаря тому, что кипяток не успел до него «добраться».

— Пришла домой, открываю дверь, а на меня потоком хлынул кипяток, — сквозь слезы говорит женщина.

Увиденная картина шокировала ее: комната была похожа на парную. Сквозь горячий пар почти ничего не было видно.

— Мы зайти в комнату не могли, там же вода горячая, она обжигала. Хорошо, помогли соседи, мужчины зашли внутрь комнаты, а женины стояли возле порога в коридоре. И мы начали вычерпывать воду — кто совком, кто ведром, кто ковшиком, — вспоминает Светлана Хребтова.

Ржавой горячей воды в комнате было выше щиколотки. От ужаса она даже не сразу смогла понять, что случилось. Выяснилось, что радиатор оторвало от трубы. И это была не единственная комната, где произошло подобное. В 17-й квартире, этажом ниже, также оторвало батарею. По словам соседей, хозяин комнаты вызвал аварийную службу, которая попросила за установку радиатора 1000 рублей.

— Насколько мне известно, он заплатил деньги, но ему, вроде, обещали вернуть ту тысячу. Мне управляющая компания сказала, что поставят радиатор за свой счет, — отмечает Светлана.

Однако и она, и все жильцы в голос рассказывают о том, что аварийная служба, приехав по вызову, просто перекрыла стояк. Сказали, что у них еще одна авария в городе, и уехали.

— Ждали мы их два часа. Просто для того, чтобы они заварили трубы, и подали тепло в комнаты. Все квартиры ниже и выше нашей оставались без отопления. А ведь там маленькие дети! — возмущается Светлана Хребтова.

Автор видео Елена Медведева

Темные и холодные комнаты

Сейчас женщина не представляет, что ей делать. К кому обращаться и где искать виноватых.

— Управляющая компания ООО «ЖКО» больше нас не обслуживает. Новая зашла только в начале года. Мы еще не обращались в администрацию, но обязательно туда пойдем. Вы знаете, когда произошла авария и нас всех топило, нам везде отказывали. В МЧС сказали, что «они здесь не при чем». С УК непонятно, что происходит. А мы ведь каждый месяц исправно платили за коммунальные услуги. Никогда у нас долгов не было. А сейчас никому мы не нужны, — с отчаянием говорит владелица комнаты.

Впрочем, она уже заказала независимую экспертизу для оценки ущерба. И, судя по всему, он будет немалым. Ведь пострадали мебель, техника, стены и ламинат на полу, и даже личные вещи, которые, по всей видимости, будут сохнуть не один день. В общей «сушильной» комнате для белья температура, как в холодильнике. Пока управляющая компания ремонтирует систему отопления, ни о каких горячих батареях здесь не может быть и речи.

Однако, если бы речь шла о двух пострадавших в потопе комнатах, то, возможно, история не приобрела бы такого масштаба. Весь дом вынужден жить в холодных помещениях.

— Всех жильцов это затронуло. У нас до сих пор батареи еле теплые. Мы спим в свитерах. Как авария случилась, весь коридор затопило. Сколько мы воды вынесли! В квартире №1 погас свет. А у нее двое маленьких детей. Она им даже приготовить не могла еду. Соседи носили им еду, — рассказывают жители дома на Советской.

На втором этаже, под квартирами, где прорвало батареи, соседи также лишились недавно сделанного ремонта. Панели на потолке буквально смыло горячим потоком сверху. Сама комната похожа бивак. Мокрые коробки с сырыми вещами лежат вперемешку с посудой и мебелью.

Автор видео Елена Медведева



«Несознательные» собственники

Почти все опрошенные люди в голос утверждают, таких совпадений, чтобы прорвало сразу несколько батарей не бывает. Это не вина собственников комнат, вот только и виноватых и ответственных найти не удается. По словам замглавы администрации Искитима Константина Сеничева, бывшая управляющая компания ООО «ЖЭО» под руководством Владимира Ващенко обанкротилась.

Получить оперативный комментарий у нынешней УК — ООО «ИЭК» не получилось. Сотрудники ссылаются на директора, а директор находится на месте происшествия, то есть в общежитии. Справедливости ради стоит сказать, что эта компания получила дом в свое ведение только в январе 2018 года и то временно. До проведения конкурса.

Банкротство предыдущей УК — тема для отельного материала. Ведь по информации жителей в доме, на протяжении многих лет не делали капитальные ремонт.

— Только после пожара один раз стены покрасили, — уверяют собственники комнат.

Не проявляет горячей «любви» к замерзающим жильцам и администрация города. Так, замглавы Константин Сеничев заявил, что авария — это стечение обстоятельств, замерзающая Светлана Хребтова — несознательный собственник. И если жильцы хотят, чтобы к ним приехала комиссия от администрации, то пусть пишут обращения. И тогда чиновники будут разбираться

— Жильцы должны проявить ответственность и написать письмо в администрацию с просьбой разобраться во всем. Комиссия выедет и будет смотреть, — сообщил Сеничев. — Мы должны выяснить, почему это произошло. Почему в 17-й квартире прорвало батарею, приехала дежурная служба, сняла батарею, закольцевала, подала тепло и тут на четвертом этаже тоже прорвало батарею. В частном порядке каждый пострадавший должен обратиться. И комиссия выедет в ближайшее время.

На вопрос о том, почему так долго восстанавливали подачу тепла и аварийная служба заставила ждать жителей, чиновник заявил, что собственники не пользовались правильным телефоном.

— Чтобы такого не происходило у нас есть едина диспетчерская служба — ЕДДС, которая занимается всеми проблемами в городе Искитиме, туда звонят жители. Ставит меня сразу в известность, где и какая авария произошла. Мне позвонили в связи с этой аварией в 14.00 депутат с этого участка, — рассказал замглавы администрации.

Выходит, что как минимум сто с лишним жителей Искитима знать не знают про нужный телефон. Но тогда каким образом поставлена работа с информирование населения в городе?

Также Константин Сеничев посетовал на то, что некоторые пострадавшие — несознательные собственники.

— В 57-й квартире жительница несознательная. Она собрала вещи и уехала в Новосибирск, — возмутился Сеничев.

Но поступить по другому Светлана просто не могла. Ведь в квартире нет даже кровати, она тоже пострадала во время аварии. А температура не превышает 17-ти градусов.

Не смог чиновник ответить и на вопрос, что делать замерзающим людям сейчас. Только объяснил, что в дальнейшем им нужно платить деньги и спрашивать результат с управляющей компании. Не с той, которая обанкротилась, а с той, которая будет в будущем. Правда, никто не дает гарантии того, что и следующая УК, собрав деньги, не подаст на банкротство.

К слову, МЧС по Новосибирской области предупреждает об аномальных морозах до -40 градусах до конца этой недели. В Искитиме, кстати, были зарегистрированы самые низкие по Новосибирской области температуры — минус 44.