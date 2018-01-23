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Из-за «могильных» заборов на 30% подорожала уборка снега на дорогах Бердска

Дорожное ограждение осложняют очистку проезжей части и тротуаров от сугробов.(ФОТО)

23.01.2018 Автор: Евгений Малый Фото: Евгения Малого 9 коммент.

Из за «могильных» заборов на 30% подорожала уборка снега на дорогах Бердска

Поврежденная ограда на улице Ленина

В последние годы Бердск активно огородили — заборы поставили повсеместно вдоль дорог. Эти ограды, с одной стороны, повышают безопасность пешеходов, с другой — осложняют очистку дорог от снега.

По словам начальника управления ЖКХ Бердска Владимира Захарова, участки дорог на которых установлены ограждения, должны чиститься от снега вручную, что увеличивает стоимость подобных работ (в сравнении с использованием спецтехники) на 30%. Всего участки дорог, вдоль которых стоят заборы, составляют порядка восьми километров, что составляет примерно 10% общей протяженности бердских дорог.

Из за «могильных» заборов на 30% подорожала уборка снега на дорогах Бердска

Именно в таких местах снег должен убираться вручную

Владимир Николаевич также уточнил, что, работу дворников оплачивает бюджет, и в первую очередь внимание обращают на создание комфортных и безопасных условий передвижения автотранспорта. Так называемые треугольники безопасности всегда должны соответствовать нормативам, то есть на перекрестках обзор водителю слева и справа не должны перекрывать большие сугробы. Также одним из главных критериев является контроль за сужением дорожного пространства.

Из за «могильных» заборов на 30% подорожала уборка снега на дорогах БердскаВ отношении же поврежденной ограды, находящейся на улице Ленина в районе 11-го квартала будет проведено разбирательство и виновному придется оплатить ремонт.

Из за «могильных» заборов на 30% подорожала уборка снега на дорогах Бердска

 


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Из-за «могильных» заборов на 30% подорожала уборка снега на дорогах Бердска Рогозин: слабые стороны России перебрались в Лондон Украина отказалась забирать боевую технику из Крыма

(9) Комментариев

  1. Зелёная

    точно — некрасивые. И вряд ли перестанут доставлять хлопоты по их содержанию в надлежащем виде. Пылюка на решётках с плоскими деталями сразу видна, портит вид. А как её ликвидировать — пылесосить что ли? Вроде как присмотрелись уже к этим заборищам, а всё равно — красивого мало. Раз уж такая забота о нас, пешеходах, норовящих сигануть через дорогу в неположенном месте, — придётся мириться ;) .

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  2. Аноним

    По словам начальника управления ЖКХ Бердска Владимира Захарова, участки дорог на которых установлены ограждения, должны чиститься от снега вручную

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/01/23/335706-iz-za-mogilnyx-zaborov-na-30-podorozhala-uborka-snega-na-dorogax-berdsk

    Что за бредни! Захаров! Вручную чистят пешеходные переходы. Вы за кого жителей города принимаете. Мы все видим. Вам должно быть стыдно.

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  3. Аноним

    Пилим и пилим рубли.

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  4. Эрвин

    на вокзальну не выехать. Из-за заборов не видно кто по трассе есдет.

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    • Аноним

      А что у нас ограждения на тротуарах и проезжей части стоят?Хватит уже население города держать за дураков.Никто не чистит тротуары и дороги вручную

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      • Аноним

        Пока есть захаров, так и будут население держать за дураков. И будет ещё один срок президента. Того самого.
        Нет ничего невозможного для того, кто сам ничего не умеет.

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  5. Александр

    Эти заборы наоборот толко хлопоты водителям доставляют, когда пытаешься выехать из двора, то на дороге этот забор становится полностью глухим , т.к ты к нему получается стоишь поперек и забор сливается в ровную глухую стенку или за чего вообще не чего не видно если у тебя обычный седан а не джип , ты на уровне забора находишься за рулём. Да и вообще забор должен быть забором , маленьким , декоративным и красивым , а это просто какое то чудовище никому не нужное , как все бегали через дорогу так и бегают !!! Нудно город для людей делать , а не для автомобилей

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  6. Аноним

    Так это теперь в России одна из фишек по отмыванию бабок, наряду с асфальтом и тротуарной плиткой.

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  7. Александр

    А забором обнесли весь город только ради того, чтобы статистику для ГИБДД улучшить ,чтобы меньше пешеходная смертность была в городе. Но зачем такими варварскими методами идти, держа людей за скотов обнося все забором , чтобы «правильно» передвигались

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