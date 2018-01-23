Из-за «могильных» заборов на 30% подорожала уборка снега на дорогах Бердска

В последние годы Бердск активно огородили — заборы поставили повсеместно вдоль дорог. Эти ограды, с одной стороны, повышают безопасность пешеходов, с другой — осложняют очистку дорог от снега.

По словам начальника управления ЖКХ Бердска Владимира Захарова, участки дорог на которых установлены ограждения, должны чиститься от снега вручную, что увеличивает стоимость подобных работ (в сравнении с использованием спецтехники) на 30%. Всего участки дорог, вдоль которых стоят заборы, составляют порядка восьми километров, что составляет примерно 10% общей протяженности бердских дорог.

Владимир Николаевич также уточнил, что, работу дворников оплачивает бюджет, и в первую очередь внимание обращают на создание комфортных и безопасных условий передвижения автотранспорта. Так называемые треугольники безопасности всегда должны соответствовать нормативам, то есть на перекрестках обзор водителю слева и справа не должны перекрывать большие сугробы. Также одним из главных критериев является контроль за сужением дорожного пространства.

В отношении же поврежденной ограды, находящейся на улице Ленина в районе 11-го квартала будет проведено разбирательство и виновному придется оплатить ремонт.