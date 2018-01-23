Рогозин: слабые стороны России перебрались в Лондон

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление главы британского генштаба Николаса Картера о том, что для противостояния России Запад должен изучить ее слабые стороны.

Картер также назвал Россию наибольшей угрозой Соединенному Королевству со времен окончания холодной войны. Он отметил, что его коллеги, начальники генеральных штабов США, Франции и Германии, разделяют эту точку зрения. Генерал также поделился своими соображениями по поводу того, как противостоять РФ.

«Россия признает силу, и мы должны создать действующие институты в соседних странах, чтобы они обладали достаточной силой, чтобы противостоять РФ», — сказал генерал.

Картер заявил о необходимости снижения энергетической зависимости от России. Глава британского генштаба отметил, что РФ «придерживается многомодельного подхода».

«Это гибридная версия, которая может задействовать «маленьких зеленых человечков», большие зеленые танки и огромные зеленые ракеты. Их мышление очень гибкое. Их генеральный штаб способен с легкостью изменяться, развиваться и извлекать уроки», — цитирует Картера ТАСС.

Картер попросил британское правительство увеличить бюджет оборонной сферы из-за невозможности «держаться на уровне противников» и для защиты от них.

«Ищите наши «слабые стороны» в Лондоне, они уже давно перебрались к вам», — написал он на своей страничке в соцсети Facebook.

При этом вице-премьер не пояснил, что конкретно имеет в виду.

22 ноября Картер заявил, что вооруженные силы Британии значительно отстают от российской армии и этот разрыв только увеличивается. По его мнению, серьезную угрозу представляют крылатые ракеты «Калибр», которые успешно применялись в Сирии.