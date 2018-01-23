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Украина отказалась забирать боевую технику из Крыма

Киев заявил, что необходимо проверить технику на наличие «скрытых подрывных устройств» и обвинил Россию в «целенаправленном выведении из строя» украинского арсенала.

23.01.2018 Фото: Википедия 12 коммент.

Украина отказалась забирать боевую технику из Крыма

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Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал «трюком» предложение российского лидера о передаче украинской военной техники из Крыма обратно на родину. Об это пишет RT со ссылкой на украинские СМИ.

«Вы все прекрасно понимаете этот трюк России: показать, что у нас относительно оккупированного Крыма идет какой-то диалог. У нас нет никакого диалога по любым вопросам, касающимся статуса Крыма. И мы не будем делать никаких вещей, которые могут ослабить нашу политическую или юридическую позицию», — приводят СМИ слова главы МИД соседнего государства. По его словам, Киев не получал официального обращения по данному вопросу. «Каких-либо дипломатических нот у нас не было», — заявил Климкин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности РФ передать Украине военную технику из Крыма. По его словам, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов, которые Россия готова помочь транспортировать в Одессу, а оттуда их могут забрать украинские военные.

Однако принимающая сторона не спешила забрать свою «боевую мощь» назад. Вместо этого посыпался ряд заявлений. Так, бывший министр обороны Украины и экс-премьер-министр этой страны Юрий Ехануров отметил, что Киев примет технику, чтобы потом сдать ее на металлолом. В то же время бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенков заявил, что перед тем, как забрать технику, ее необходимо проверить на наличие «скрытых подрывных устройств». Кроме того, в Раде обвинили Россию в «целенаправленном выведении из строя» всего украинского арсенала.


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(12) Комментариев

  1. Аноним

    :-D Потому что у бандеро-фашистского режима нет средств даже на транспортировку этого металлолома.

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  2. Аноним

    Ноту надо таки послать. Не с предложением, а с требованием забрать хлам, заплатив за хранение и экологический ущерб. Через год — конфисковать по решению суда и утилизировать.

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  3. Шестеренкин

    Предлагаю технику разобрать на сувениры и продать на украину за гривны в честь ихнего майдана.

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