Украина отказалась забирать боевую технику из Крыма

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал «трюком» предложение российского лидера о передаче украинской военной техники из Крыма обратно на родину. Об это пишет RT со ссылкой на украинские СМИ.

«Вы все прекрасно понимаете этот трюк России: показать, что у нас относительно оккупированного Крыма идет какой-то диалог. У нас нет никакого диалога по любым вопросам, касающимся статуса Крыма. И мы не будем делать никаких вещей, которые могут ослабить нашу политическую или юридическую позицию», — приводят СМИ слова главы МИД соседнего государства. По его словам, Киев не получал официального обращения по данному вопросу. «Каких-либо дипломатических нот у нас не было», — заявил Климкин.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности РФ передать Украине военную технику из Крыма. По его словам, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов, которые Россия готова помочь транспортировать в Одессу, а оттуда их могут забрать украинские военные.

Однако принимающая сторона не спешила забрать свою «боевую мощь» назад. Вместо этого посыпался ряд заявлений. Так, бывший министр обороны Украины и экс-премьер-министр этой страны Юрий Ехануров отметил, что Киев примет технику, чтобы потом сдать ее на металлолом. В то же время бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенков заявил, что перед тем, как забрать технику, ее необходимо проверить на наличие «скрытых подрывных устройств». Кроме того, в Раде обвинили Россию в «целенаправленном выведении из строя» всего украинского арсенала.