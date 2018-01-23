Украина отказалась забирать боевую технику из Крыма

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал «трюком» предложение российского лидера о передаче украинской военной техники из Крыма обратно на родину. Об это пишет RT со ссылкой на украинские СМИ.
«Вы все прекрасно понимаете этот трюк России: показать, что у нас относительно оккупированного Крыма идет какой-то диалог. У нас нет никакого диалога по любым вопросам, касающимся статуса Крыма. И мы не будем делать никаких вещей, которые могут ослабить нашу политическую или юридическую позицию», — приводят СМИ слова главы МИД соседнего государства. По его словам, Киев не получал официального обращения по данному вопросу. «Каких-либо дипломатических нот у нас не было», — заявил Климкин.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности РФ передать Украине военную технику из Крыма. По его словам, речь идет о десятках кораблей и боевых самолетов, которые Россия готова помочь транспортировать в Одессу, а оттуда их могут забрать украинские военные.
Однако принимающая сторона не спешила забрать свою «боевую мощь» назад. Вместо этого посыпался ряд заявлений. Так, бывший министр обороны Украины и экс-премьер-министр этой страны Юрий Ехануров отметил, что Киев примет технику, чтобы потом сдать ее на металлолом. В то же время бывший замначальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенков заявил, что перед тем, как забрать технику, ее необходимо проверить на наличие «скрытых подрывных устройств». Кроме того, в Раде обвинили Россию в «целенаправленном выведении из строя» всего украинского арсенала.
Потому что у бандеро-фашистского режима нет средств даже на транспортировку этого металлолома.
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Ладно, пусть в Украине бандеро режим, а у вас — фашистский.
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У нас мороз — фашист.
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-Алло, это сбу?
-Алло, да это сбу. Что вы хотели?
-Я хочу сделать заявление. Мой сосед говорит по-русски…
-А вы почему говорите по-русски?
-А вы почему спрашиваете по-русски?
(Неловкое молчание).
-Слава украине???
-Героям слава….
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Не нравится кому.
Чемодан, вокзал, киев.
Пока добровольно.
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Ноту надо таки послать. Не с предложением, а с требованием забрать хлам, заплатив за хранение и экологический ущерб. Через год — конфисковать по решению суда и утилизировать.
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Я надеюсь, что все таки будет суд на подобии Нюрбергского и Россия выплатит Украине миллиардные убытки, понесенные в Крыму, на Донбассе и за этот, как ты пишешь «хлам».
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Для этого вам надо сначала Москву взять.
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Всё мечтаешь присесть на какой-нидь баблопровод?! Великая укромечта — лёжа дрова колоть?!
Вот Лирник и Молочный хорошо шутят про армию украины! https://www.youtube.com/watch?v=ml94Gyg95GM
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Имя то ваше не лена а надежда, а надежда умирает последней.
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И выставить счет за утилизацию.
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Предлагаю технику разобрать на сувениры и продать на украину за гривны в честь ихнего майдана.
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