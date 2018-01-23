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Налоговые каникулы для репетиторов и нянь продлят в России

Минфин предложил сохранить налоговые льготы для самозанятых, которые работают на себя без статуса предпринимателя.

23.01.2018 Фото: Википедия Нет комментариев

Налоговые каникулы для репетиторов и нянь продлят в России

Налоговики считают, что не платить налоги должно быть стыдно

Министерство финансов предложило продлить налоговые каникулы для отдельных категорий самозанятых граждан до 31 декабря 2019 года. Соответствующий проект федерального закона размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.

С 2017 года в России действуют налоговые каникулы для тех, кто работает на себя, но не имеет статуса предпринимателя. Чтобы получить льготу, такие граждане должны зарегистрироваться в налоговых органах. Правда, опция доступна сейчас только для репетиторов, нянь и домработниц.

На прошлой неделе министр экономики Максим Орешкин заявил, что для легализации самозанятых необходим удобный режим налогообложения и переход к транзакционным налогам, когда человек платит процент с конкретных операций, но если он их не совершает, никаких обязанностей по уплате у него не возникает. Министерство труда и социальной защиты не поддержало предложения Минэкономики о необходимости изменить систему взносов для самозанятых граждан, передает Ъ.


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