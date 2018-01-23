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Челябинские связисты настолько суровы…

Что продувают оптоволокно и телефонные линии.

23.01.2018 3 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Аноним:

Челябинские связисты настолько суровы, что продувают оптоволокно и телефонные линии.


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(3) Комментариев

  2. Недоум

    Подготовка к 1-му апреля? %)

    Thumb up 1 Thumb down 0

  3. Никола

    Аноним, у вас фальстарт вышел. Эту новость нужно весной публиковать.

    Thumb up 0 Thumb down 0

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