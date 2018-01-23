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Стипендию до 1000 рублей присудили лучшим спортсменам Бердска

Среди стипендиатов биатлонисты, велогонщики, баскетболисты, шахматисты, пловцы, легкоатлеты и спортсмены-инвалиды.(СПИСОК)

23.01.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 2 коммент.

Стипендию до 1000 рублей присудили лучшим спортсменам Бердска

Бердская школа биатлона «Восток» одна из сильнейших в Сибири

В Бердске 17 января состоялось заседание комиссии по присвоению стипендии «Спортивный талант». Без прений и дебатов, единогласным решением, комиссией подтверждено право 12-и спортсменов на получение стипендии с января по июнь 2018 года включительно.

Лучшие атлеты города будут получать 800 либо 1000 рублей в зависимости от статуса выигранных турниров, рассказали в бердском отделе физкультуры и спорта. Традиционно в числе стипендиатов велосипедисты, биатлонисты, представители общественных организаций и спортсмены с ограниченными возможностями здоровья.

Всего поступило 20 представлений на присуждение стипендии.

Список стипендиатов

1. Власенкова Ульяна Сергеевна (биатлон) 800
Первенство СФО по летнему биатлону, 3 место (кросс-спринт)

2. Гневкин Артём Александрович (велоспорт) 1000
Первенство России велоспорт-трек г. Омск 26.08.2017, 4 место

3. Ковтунов Данил Вячеславович (баскетбол) 800
Зональный этап Первенства России по баскетболу в составе сборной НСО
г. Красноярск 24-28.09.2017г. 2 место.

4. Ковалёв Андрей Александрович 1000
Всероссийская летняя Спартакиада детей инвалидов с поражением ОДА г. Раменское 01-02.08.2017, 1 место 50 м в/с категория S1-S5

5. Кухта Александр Витальевич (баскетбол) 800
Зональный этап Первенства России по баскетболу в составе сборной НСО
г. Красноярск 24-28.09.2017г. 2 место.

6. Максимов Александр Евгеньевич (биатлон) 800
Первенство СФО по летнему биатлону. г. Новосибирск 23.08.2017, 1 место

7. Осанова Александра Олеговна (биатлон) 800
Первенство СФО по летнему биатлону, 2 место (кросс-спринт)

8. Пастухова Евгения Сергеевна (биатлон) 1000
Первенство России по биатлону. г. Саранск 25.09.2017г., 1 место (команда)

9. Поздняков Роман Дмитриевич (плавание) 1000
Первенство России по плаванию г. Астрахань 17-20.12.2017, 7 место

10. Пугачев Иван Сергеевич (биатлон) 800
Первенство СФО по летнему биатлону. г. Новосибирск 23.08.2017г., 3 место

11. Хан Анастасия Евгеньевна (шахматы) 800
Первенство СФО по шахматам, 2 место

12. Пахомов Андрей Александрович (легкая атлетика) 800
Всероссийские соревнования и первенство СФО по современному пятиборью г.Новосибирск 23-24 июня 2017г. 1 место


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Молодцы !!! Поздравляем !

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  2. Аноним

    Сейчас гадают что с «деньжищами» делать?

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