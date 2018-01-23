На 25% съели больше картошки россияне в 2017 году

В прошлом году россияне съели картошки на четверть больше медицинской нормы. Об этом свидетельствуют данные Минсельхоза. Потребление популярного продукта растет все последние 10 лет. В Картофельном союзе поясняют: увеличился спрос на чипсы и картофель фри. Диетологи беспокоятся, что увлечение крахмалосодержащей продукцией приведет к росту числа больных диабетом.

Россияне в год съедают на 25% больше утвержденной Минздравом нормы потребления картофеля в 90 кг на человека. В 2017 году потребление этого овоща составило 112,6 кг на душу населения. Только за прошедший год показатель вырос на 0,6 кг, а за последние 10 лет — на 4,6 кг. Такие данные предоставили «Известиям» в Минсельхозе. Там рассказали, что подсчеты ежегодно проводит Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС).

Методика расчета утверждена Росстатом в 2006 году. С тех пор она не менялась, отметили в ЕМИСС. Формулы основаны на международных стандартах.

— Мы учитываем данные об урожае, которые нам предоставляет Минсельхоз. Из этого числа вычитаем количество продукции, поступающей на экспорт, а также портящейся и не попадающей на прилавок. Прибавляем импортные товары. В итоге получаем так называемый фонд личного потребления. И уже это число делим на население в стране, — пояснили «Известиям» в ЕМИСС.

По данным Минсельхоза, в 2017 году было собрано 29,6 млн т картофеля в хозяйствах всех категорий. Этот показатель существенно не изменился за последние 10 лет. В Плодоовощном союзе «Известиям» рассказали, что порядка 30% от всего собранного урожая, не доходя до прилавков, гниет из-за недостатка овощехранилищ. 1% от выращенной картошки поставляется на экспорт, еще 1% идет в семенной фонд. 14,2% попадает в запасы на следующий год.

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— Получается, что порядка 15,9 млн т остается на потребление. Поскольку в стране сейчас проживает около 146,8 млн человек, а потребляет один россиянин 112,6 кг, получается, что нам необходимо 16,5 млн т картофеля. Недостаток восполняем за счет импортных поставок, — объяснил руководитель аналитического отдела Плодоовощного союза Кирилл Лашин.

В 2017 году в Россию, по данным ФТС, из-за рубежа поставлено около 800 тыс. т картошки. 20% от этого количества — семенной картофель, пояснили в Плодоовощном союзе. 640 тыс. т импортного картофеля ушло на потребление.

В Картофельном союзе «Известиям» сообщили, что увеличился спрос на продукцию переработки овоща. Речь идет, в частности, о чипсах и картофеле фри. В связи с этим производство в этой отрасли выросло.

— Спрос родил предложение. Если в 2007 году на промышленную переработку шло только 500 тыс. т картофеля, в 2017 году — уже свыше 1 млн т, — рассказала руководитель аппарата Картофельного союза Татьяна Губина.

Как пояснили в Плодоовощном союзе, рост сектора переработки картофеля мог произойти, в частности, за счет увеличения импорта. Десять лет назад в Россию из-за рубежа поставляли почти в два раза меньше картошки, чем сейчас. Причем большую часть импортных овощей стали отправлять на переработку, а меньшую — на прилавки.

Еще одна причина увеличения потребления кроется в низкой цене на картофель, полагают эксперты. Так, по данным ЕМИСС, по состоянию на 9 января 2018 года средняя потребительская цена на этот продукт составляет 23,51 руб./кг. Для сравнения, другие продукты, которые готовят на гарнир, дороже в 2–3 раза. Так, средняя розничная цена на макаронные изделия составляет 67,32 руб./кг, а на гречневую крупу — 56,54 руб./кг.

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Ростом спроса на крахмалосодержащую продукцию в России обеспокоены диетологи. Они опасаются, что это может обернуться ростом числа диабетиков.

— При термической обработке картошки содержащийся в ней крахмал преобразуется в чистую глюкозу, то есть сахар. В одной небольшой картофелине почти две столовые ложки этого сладкого вещества, — сообщил «Известиям» врач-диетолог, руководитель «Клиники коррекции веса» Алексей Ковальков.

Диетолог утверждает, что при почти ежедневном потреблении картофеля человек рискует заболеть сахарным диабетом через 4–5 лет.

Доля отечественного картофеля на внутреннем рынке России, по данным Минсельхоза, превышает 97%. А это соответствует целевому показателю доктрины продовольственной безопасности — она предполагает самообеспеченность картошкой на уровне 95%. В России нет глобальной стратегии питания населения, отметили диетологи. Поэтому снижения потребления этого овоща в России, по мнению экспертов, вряд ли стоит ожидать.