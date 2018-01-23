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Суд арестовал напавшего с топором на школьников подростка в Бурятии

15-летний ученик девятого класса, ранивший учительницу и 6 школьников, заключен под стражу до 19 марта.

23.01.2018 Фото: СКР Нет комментариев

Суд арестовал напавшего с топором на школьников подростка в Бурятии

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Октябрьский районный суд города Улан-Удэ избрал 15-летнему подростку, который напал на детей в школе 19 января, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Об этом сообщил ТАСС во вторник представитель суда.

«Суд Октябрьского района Улан-Удэ удовлетворил ходатайство следствия, в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца — до 19 марта. Он будет содержаться в СИЗО», — сообщили в суде.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», утром 19 января ученик девятого класса с топором напал на учеников седьмого класса и учительницу школы №5 в пригороде Улан-Удэ, поджег учебное помещение, после чего ранил себя ножом. Госпитализированы семь человек, в том числе учительница и сам нападавший. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц, совершенное в отношении малолетних» и «Халатность».


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