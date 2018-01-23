Платить за тепло круглый год обязали всех жителей Бердска

Бердчане выступали против принудительной оплаты за тепло по схеме «1/12″
Комбинат бытовых услуг уведомил управляющие компании Бердска о том, что с января 2018 года начисление платы за отопление будет производиться по схеме «1/12». Это значит, что потребители будут платить за тепло не только в отопительный сезон, который длится 9 месяцев, а круглый год.
Вот как это будет происходить. Управляющая компания должна будет взять за основу для расчетов показания приборов учета тепла за 2017 год — сколько гкалл потребил за год каждый дом. Это значение необходимо разделить на 12 месяцев и умножить на действующий тариф за тепло. Получится усредненная сумма, которая будет выставляться дому в течение 12 месяцев. В конце 2018 года УК должна выяснить, сколько дом фактически потребил тепла за год. И сравнить: переплатили жители за тепло или не доплатили. В первом случае в начале 2019 года для жителей будет произведен перерасчет за тепло в сторону уменьшения платы, во втором случае — в сторону увеличения. Схема сложная, не совсем понятная для жителей. Как шутят в коммунальной среде, объяснить ее смысл и выгоду могут только московские чиновники, которым и принадлежит эта идея.
Но какой бы абсурдной не казалась эта схема, отклониться от нее нельзя. Она продиктована постановлением Правительства РФ №603 от 29.06.2016 г. и постановлением Правительства Новосибирской области №211-п от 14.07.2016 г. Ослушаться этих актов ни УК, ни ресурсоснабжающие организации не имеют права. Им напомнили об этом на совещании, которое на днях состоялось в областной госжилинспекции. Сразу после этого КБУ направил бердским УК письмо с просьбой «произвести расчет 1/12 начисления по отоплению по всем MKД, находящимся в управлении и обслуживании (данные для расчета необходимо взять из начислений 2017 года) и в срок до 25 января 2018 года направить в КБУ данные о начислениях».
Напомним, что страсти по «1\12» в Бердске разгорелись еще в 2016 году. Муниципалитет просил областное правительство разрешить бердчанам выбирать: платить за тепло круглый год или по факту. На то есть несколько причин. Большинство жителей Бердска привыкли ко второму способу оплаты. Да и почти все многоквартирные дома города оборудованы приборами учета тепловой энергии. Согласия на такой выбор Бердск не получил. Однако многие компании продолжали негласно выставлять жителям счета за тепло только по факту. Хотя они прекрасно понимали, что ГЖИ в любой момент может выписать им значительный штраф в 250 000 рублей. Впрочем, часть УК еще в 2017 году перешла на схему «1/12».
Директор ГК «Вымпел-Сервис» Николай Яковченко считает, что и для жителей, и для управляющих организаций удобнее начислять и производить оплату за тепло по факту.
— Эти цифры можно проверить, никакой лишней работы по начислениям и перерасчетам делать не надо. То, что сейчас делается на уровне РФ с оплатой за тепло… Ну, это только путает людей. Это мое сугубо личное мнение, как человека, который работает в сфере ЖКХ. Считаю, что оплата по факту более прозрачна, — высказался Николай Александрович.
Схема «1/12» поставит палки в колеса и КБУ, полагают в коммунальной среде Бердска. Ведь Комбинат платит за потребленные при производстве тепла ресурсы (газ, уголь и иное топливо) по факту. Предприятию придется договариваться о рассрочке платежей с поставщиками. И платить проценты за несвоевременность платежей. А это в итоге приведет к увеличению кредиторских долгов КБУ.
Но закон есть закон. Ни КБУ, ни жители Бердска не могут поменять способ оплаты за тепло. Это в праве сделать только областное правительство. А оно, судя по всему, уже свой выбор сделало и менять его в ближайшее время не собирается.
=…Комбинат платит за потребленные при производстве тепла ресурсы (газ, уголь и иное топливо) по факту…=
— учитывая необходимость своевременной оплаты за фактически потреблённый товар, коммунальщики, действительно, ввергаются в состояние банкротов.
Интересно, каковы доводы Правительства при принятии такого Постановления?
Как такие решения проходят согласования в Минюсте? интересно .
Помнится, несколько лет назад в сфере ЖКХ отмечались противоречия в Постановлениях Правительства Законам государства. Снова такая же канитель и неразбериха начинается? Хромать будут все в цепочке потребитель-поставщик Кому же польза?
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Красиво придумано. Я живу год в сезон лютых морозов, мне начисляют за отопление 1/12 оплаты за отопление от теплой зимы прошлого года.
В декабре я продаю жилье, заезжает новый собственник и ему ВКАТЫВАЮТ дикий перерасчет за мое тепло.
Либо наоборот. Занимательная арифметика.
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Люди идите на выборы, смените эту власть уже!!!
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«Ни КБУ, ни жители Бердска не могут поменять способ оплаты за тепло. Это в праве сделать только областное правительство. А оно, судя по всему, уже свой выбор сделало и менять его в ближайшее время не собирается.»
а как бы нам такое областное правительство поменять?
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Вот …удалено! Ну нет у меня цензурных выражений для оценки деятельности такой власти. «Курьер», надо петицию в область составлять, организуйте массы.
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Ст. 13 п. 2 ФЗ-261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
«Расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться на основании данных о количественном значении энергетических ресурсов, произведенных, переданных, потребленных, определенных при помощи приборов учета используемых энергетических ресурсов. Установленные в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации приборы учета используемых энергетических ресурсов должны быть введены в эксплуатацию не позднее месяца, следующего за датой их установки, и их применение должно начаться при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы не позднее первого числа месяца, следующего за месяцем ввода этих приборов учета в эксплуатацию.»
Продолжайте брать только по факту. ТРАВНИКОВ грубо нарушает закон, подписывая постановления, противоречащие ФЕДЕРАЛЬНОМУ ЗАКОНУ.
Прокуратура, Вы должны обжаловать постановление Травникова.
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и ещё… Федеральный закон имеет приоритет перед всякими постановления Правительства РФ. И тем более временного исполняющего обязанности руководителя области.
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Ну вы ж понимаете, что у нас «закон что дышло»…
В вашей выдержке уточняется, что «Расчёты должны осуществляться … на основе данных произведённых, переданных и т. п….» — за ПРОШЛЫЙ МЕСЯЦ? Нет там такого уточнения!
Так что посчитатали данные за прошлый год, усреднили, покрутили-накрутили… и выдали в в квитанции на оплату. И «всё по закону»! На основании данных же вертели-крутили? Да, на основании их, родимых, хоть и прошлогодних. Ну значит всё законно!
Это примерно как с «двумя сроками президента» без слова
«подряд» в Конституции. Уже и Конституционный суд решил что править можно хоть сто сроков. Лишь бы не подряд
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Вы не правы. Написано прямо:
«их применение должно начаться при осуществлении расчетов за энергетические ресурсы не позднее первого числа месяца, СЛЕДУЮЩЕГО ЗА МЕСЯЦЕМ ВВОДА ЭТИХ ПРИБОРОВ УЧЕТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.»
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Ну так надо предложение сначала читать: «Установленные … приборы учета … должны быть введены в эксплуатацию не позднее месяца, следующего за датой их установки, и их применение должно начаться …».
Тут надо учесть, что приборы учёта в соответствии с требованиями законодательства ставились в т. ч. и принудительно, а затраты на их установку принудительно же взимались с собственников МКД.
Соответственно в этом предложении речь о том что коль скоро приборы поставили, то нельзя чтобы они не были введены в эксплуатацию. И это было выполнено.
За какой предшествующий период считается потребление — здесь не уточняется.
3 1
«объяснить ее смысл и выгоду могут только московские чиновники, которым и принадлежит эта идея.»
Идея здесь, по-моему очевидная: «кручу, верчу, запутать хочу». Игра в напёрстки. А смысл — в расширении монетизации «новой нефти» — народонаселения РФ.
27 1
ВО власти НСО одни ВОРЫ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Надо продавать свою клетушку и покупать дом, даже на угле топить будет дешевле.
Сволочи и власть НСО и КБУ, КБУ наворовал денег теперь у них минус, и минус должны возместить мы недотопами!!!!!!
28 3
Весь фикус в том, что при такой схеме оплаты можно такие деньжищи отмучивать у населения на перерасчетах, что и Бендеру не снились.
32 2
Твари, что ещё сказать. Сейчас на нашем доме по факту всё, летом не платим. Всё предельно ясно. А теперь придётся бегать, с УК ругаться из-за всяких безумных сумм, который они там нахлабучивать будут.
29 3
А как вы проверяете, что все по факту? Если предельно ясно- значит вы ежемесячно знаете показания счетчика? Тогда вы без труда проверите начисленные суммы, может и бегать не придется.
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Ох и терпелив народ Русский….
Его разводят то на установку приборов учета, то на новую схему оплаты, на пенсии, налоги, акцизы, пени, штрафы, сборы, тарифы, пошлины ……
А народ Русский смотрит на все это и … и ничего…
29 2
И спрашивается, нахрена эти общедомовые теплосчётчики ставили? Пускай этот недомужик, косящий под россомаху и возглавляющий областную жилинспекцию, гонит бабки назад за них.
25 2
Показания общедомового счетчика берутся за год. На основании их будет перерасчет. И следующий год вы будете платить из расчета сколько счетчик накрутил за предыдущий год. Вроде бы все просто. Только вот ,как проверить, учитывая, что данные по счетчикам- на сегодняшний день доступны не все желающим посчитать.
8 2
Надо создать питицию на https://www.change.org/
11 2
Учи русский и пиши правильно. Не пИтиция, а пяттицыйя правильно.
3 2
Жителям Бердска объединиться бы, и не платить за отопление, начиная с этого самого января. И не платить ровно до тех пор, пока этот идиотизм отменен не будет. Но ведь 90% терпил понесут свои кровные, хоть им трехкратный норматив введут и потом еще три раза пересчитают и доплатить заставят.
23 1
Зато жителям вновь построенных домов хорошо — за прошлый год у них было 0 потребления!
15 2
Так мы с прошлого года по этой схеме. В январе был перерасчет. За декабрь начислено за отопление 138 рублей. Вес год платила по 1400 в месяц.
Но, хотелось бы по факту все таки.
3 0
=…За декабрь начислено за отопление 138 рублей…=
— что-то не похоже на перерасчёт в связи с переходом на другую систему расчётов.
Если Вы платили за тепло по 1400 р./мес., то, скорей всего, будете получать счета за тепло порядка 1020 рублей ежемесячно.
0 1
Переход на оплату 1/12 у нас случился в январе 2017 года. И не у нас одних.
А чего не похоже то? Значит, по факту за год мы потребили меньше, чем нам насчитывали. И да, следующий год должны платить меньше.
2 0
Неужели ваш дом уже в 2017 году расплачивался за теплоэнергию по новому порядку расчётов? Или у Вас индивидуальный теплосчётчик в квартире?
Вот чего очень хочется — так это установить ИПУ в своём жилище и рассчитываться по его показаниям, а не огульно по общедомовому.
1 2
Да, весь год мы платили 1/12. Зеленая, посмотрите материалы за прошлый год. Например, в рубрике «Новости по теме», выше.
Тема та же, комментаторы и комментарии тоже почти те же. Все по кругу.
1 0
Посмотрела =в рубрике «Новости по теме», выше=
— ясности нет, однако.
Потребитель обязан оплатить оказанные ему услуги в порядке и в сроки, которые установлены договором с исполнителем.
Обязан оплатить выполненную исполнителем в полном объеме работу после ее принятия потребителем.
Интересно, как же формулируются и стыкуются условия расчётов за оказанные услуги и за поставки природных ресурсов в договорах между УК, коммунальщиком и поставщиками?
И — кто и как как умудряется держаться на плаву?
0 0
» Вес год платила по 1400 в месяц.»
Ольга, 1400 в месяц только за отопление?
У вас 2х или 3 х комнатная квартира?
2 0
Только за отопление. 60 кв.м.
3 0
Я платить летом не собираюсь, начнут пени считать в суд пойду. Задрали с этим ЖКХ уже. ]:->
2 1
Они пени сами раз в год списывают)
0 1
Постановление от июня 2016 г, но не заботой о людях многие УК не послушались, а дождались, когда люди проплатят по-полной за зиму 16-17 года, и только тогда ввели 1/12. И там не хило с людей сорвали и сразу опять стали получать уже летом. Это просто бандитская ЖКХ-система.
4 1
Оплата за тепло по 1/12 это утопия, спрашивается кто вернет жителям деньги за установленные комплексные ОДПУ? При расчете ОДН показания приборов не учитывались и начисления производились от поданных сведений с 23 по 26 число, теперь нас опять «обувают», требуя оплату за тепло, которую невозможно проверить.
УК СКС такую практику проводили обслуживая дом по ул. Комсомольская 24, тогда этот произвол остановила прокуратура, когда за март 2012г. нам выставили оплату большую, чем мы заплатили в январе 2012г.. Сейчас это мошенничество уже на государственном уровне…Необходимо обращаться к президенту, что у нас за ГОСдума и правительство, если уж не могут прекратить бардак в сфере ЖКХ. У нас в г. Бердсе и так тарифы существенно завышены против Н-ских… Это что уже под Травникова копают, ну, понятно, Юрченко устроили темную с проездом ветеранов в нарушение ФЗ. Но ветераны отстояли свое право. А вот в ЖКХ до сих пор нет прозрачности в исчислении ОДН, а сейчас добавили неразберихи в оплате за тепловую энергию. Жители должны платить за ЖКУ по факту и другой альтернативы быть не должно, руководствуясь ПП РФ №354. Жители должны и вправе проверить показания ОДПУ в любой УК по закону, но как быть с аферистами по расчетам за тепло неизвестно?
6 1
Почему бы все эти «перетоки» средств по 1/12 поставщику тепла не делать у себя, на своих счетах?! Копите зимой, откладывайте, расходуйте на профилактику и ремонт летом! Зачем взрывать мосх населению?! «Д,б!»
2 0
Я согласна платить за тепло, если бы оно было!!!!! Микрорайон Радужный, квартира угловая и мы просто замерзаем, холод собачий.
1 0
Зачем тогда деньги брали и не малые за теплоприборы?
1 1
Мне вот что странно .
Почему это тетеньки вдруг опомнились по среди зимы ?
Здесь явно кто то , что то , замышляет недоброе .
0 0
Знаю я эти «перерасчеты» в конце года. Почему-то они всегда в пользу УК и поставщиков и правды не найдешь.
0 0