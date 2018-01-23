Платить за тепло круглый год обязали всех жителей Бердска

Комбинат бытовых услуг уведомил управляющие компании Бердска о том, что с января 2018 года начисление платы за отопление будет производиться по схеме «1/12» . Это значит, что потребители будут платить за тепло не только в отопительный сезон, который длится 9 месяцев, а круглый год.

Вот как это будет происходить. Управляющая компания должна будет взять за основу для расчетов показания приборов учета тепла за 2017 год — сколько гкалл потребил за год каждый дом. Это значение необходимо разделить на 12 месяцев и умножить на действующий тариф за тепло. Получится усредненная сумма, которая будет выставляться дому в течение 12 месяцев. В конце 2018 года УК должна выяснить, сколько дом фактически потребил тепла за год. И сравнить: переплатили жители за тепло или не доплатили. В первом случае в начале 2019 года для жителей будет произведен перерасчет за тепло в сторону уменьшения платы, во втором случае — в сторону увеличения. Схема сложная, не совсем понятная для жителей. Как шутят в коммунальной среде, объяснить ее смысл и выгоду могут только московские чиновники, которым и принадлежит эта идея.

Но какой бы абсурдной не казалась эта схема, отклониться от нее нельзя. Она продиктована постановлением Правительства РФ №603 от 29.06.2016 г. и постановлением Правительства Новосибирской области №211-п от 14.07.2016 г. Ослушаться этих актов ни УК, ни ресурсоснабжающие организации не имеют права. Им напомнили об этом на совещании, которое на днях состоялось в областной госжилинспекции. Сразу после этого КБУ направил бердским УК письмо с просьбой «произвести расчет 1/12 начисления по отоплению по всем MKД, находящимся в управлении и обслуживании (данные для расчета необходимо взять из начислений 2017 года) и в срок до 25 января 2018 года направить в КБУ данные о начислениях».

Напомним, что страсти по «1\12» в Бердске разгорелись еще в 2016 году. Муниципалитет просил областное правительство разрешить бердчанам выбирать: платить за тепло круглый год или по факту. На то есть несколько причин. Большинство жителей Бердска привыкли ко второму способу оплаты. Да и почти все многоквартирные дома города оборудованы приборами учета тепловой энергии. Согласия на такой выбор Бердск не получил. Однако многие компании продолжали негласно выставлять жителям счета за тепло только по факту. Хотя они прекрасно понимали, что ГЖИ в любой момент может выписать им значительный штраф в 250 000 рублей. Впрочем, часть УК еще в 2017 году перешла на схему «1/12».

Директор ГК «Вымпел-Сервис» Николай Яковченко считает, что и для жителей, и для управляющих организаций удобнее начислять и производить оплату за тепло по факту.

— Эти цифры можно проверить, никакой лишней работы по начислениям и перерасчетам делать не надо. То, что сейчас делается на уровне РФ с оплатой за тепло… Ну, это только путает людей. Это мое сугубо личное мнение, как человека, который работает в сфере ЖКХ. Считаю, что оплата по факту более прозрачна, — высказался Николай Александрович.

Схема «1/12» поставит палки в колеса и КБУ, полагают в коммунальной среде Бердска. Ведь Комбинат платит за потребленные при производстве тепла ресурсы (газ, уголь и иное топливо) по факту. Предприятию придется договариваться о рассрочке платежей с поставщиками. И платить проценты за несвоевременность платежей. А это в итоге приведет к увеличению кредиторских долгов КБУ.

Но закон есть закон. Ни КБУ, ни жители Бердска не могут поменять способ оплаты за тепло. Это в праве сделать только областное правительство. А оно, судя по всему, уже свой выбор сделало и менять его в ближайшее время не собирается.