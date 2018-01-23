В 30-градусный мороз строит горку во дворе жительница Бердска
Для пенсионерки лютый мороз не является причиной не выходить из дома. Сдвинутый с дорог снег она использовала во благо — для соседской детворы.
23.01.2018Автор: Евгений МалыйФото: Евгения Малого3 коммент.
Даже в 30-градусный мороз Валентина Викторовна сохраняет отличное настроение и не унывает
Бердчанка Валентина Ваулина вышла с утра сегодня, 23 января, на улицу для того, чтобы построить горку во дворе дома №22 по ул. К. Маркса. На термометре 30 градусов, но мороза Валентина Викторовна совсем не боится. Одевшись потеплее, она смело отправилась на улицу и принялась за работу. Впрочем, причина такой морозоустойчивости выясняется довольно быстро — до выхода на пенсию, Ваулина 36 лет отработала на севере.
— Я мороза не чувствую, знаете, как говорят — нет плохой погоды, есть плохая одежда, — с улыбкой рассказывает Валентина Викторовна, поливая горку из лейки. — Мне не холодно еще и потому, что я много двигаюсь.
Заниматься работой пенсионерке приходится в одиночку, но ее это совсем не расстраивает. По ее мнению, благоустройством дворов люди должны исключительно по своему желанию, а также, если позволяет время и здоровье. Валентина Викторовна утверждает, что это полезно для нее самой в первую очередь, она уверена такая работа — вместо утренней зарядки.
Пенсионерка признается, что и сама очень любит кататься с горки. Обычно для этого ей приходится ходить в места, где горки уже построены, а сегодня она решила смастерить собственную во дворе своего дома и утверждает, что тут кататься ничуть не хуже.
В целом Валентина Ваулина ведет очень активный образ жизни. Она занимается спортом: играет в волейбол, ходит на лыжах, плавает, делает оздоровительную гимнастику. Правда, в последнее время предпочтение она все больше отдает именно волейболу.
Ой-ой, нет. Горочку насыпаю из исключительно чистенького снега. Не хочется, чтобы детвора возилась только на грязных отвалах с парковок и проезжих частей.
Снег выгребаю от засыпанных скамеечек на нашей детской площадке и из-под стен соседнего дома.
Надеюсь, что самым маленьким вполне понравится такое сооружение . Работёнка на свежем воздухе на пользу и себе тоже (даже в первую очередь, наверное).
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1 марта торжественное открытие будет?
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Кстати, большое спасибо «Курьеру» за фото. На морозе гораздо легче орудовать лопатой, нежели фотокамерой . Когда стану совсем старенькой и немочной, буду казаться себе на этих фото чуть ли не шестнадцадкой
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