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В 30-градусный мороз строит горку во дворе жительница Бердска

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В 30-градусный мороз строит горку во дворе жительница Бердска

Для пенсионерки лютый мороз не является причиной не выходить из дома. Сдвинутый с дорог снег она использовала во благо — для соседской детворы.

23.01.2018 Автор: Евгений Малый Фото: Евгения Малого 3 коммент.

В 30 градусный мороз строит горку во дворе жительница Бердска

Даже в 30-градусный мороз Валентина Викторовна сохраняет отличное настроение и не унывает

Бердчанка Валентина Ваулина вышла с утра сегодня, 23 января, на улицу для того, чтобы построить горку во дворе дома №22 по ул. К. Маркса. На термометре 30 градусов, но мороза Валентина Викторовна совсем не боится. Одевшись потеплее, она смело отправилась на улицу и принялась за работу. Впрочем, причина такой морозоустойчивости выясняется довольно быстро — до выхода на пенсию, Ваулина 36 лет отработала на севере.

— Я мороза не чувствую, знаете, как говорят — нет плохой погоды, есть плохая одежда, — с улыбкой рассказывает Валентина Викторовна, поливая горку из лейки. — Мне не холодно еще и потому, что я много двигаюсь.

В 30 градусный мороз строит горку во дворе жительница БердскаЗаниматься работой пенсионерке приходится в одиночку, но ее это совсем не расстраивает. По ее мнению, благоустройством дворов люди должны исключительно по своему желанию, а также, если позволяет время и здоровье. Валентина Викторовна утверждает, что это полезно для нее самой в первую очередь, она уверена такая работа — вместо утренней зарядки.

Пенсионерка признается, что и сама очень любит кататься с горки. Обычно для этого ей приходится ходить в места, где горки уже построены, а сегодня она решила смастерить собственную во дворе своего дома и утверждает, что тут кататься ничуть не хуже.

В 30 градусный мороз строит горку во дворе жительница БердскаВ целом Валентина Ваулина ведет очень активный образ жизни. Она занимается спортом: играет в волейбол, ходит на лыжах, плавает, делает оздоровительную гимнастику. Правда, в последнее время предпочтение она все больше отдает именно волейболу.


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(3) Комментариев

  1. Валентина

    Ой-ой, нет. Горочку насыпаю из исключительно чистенького снега. Не хочется, чтобы детвора возилась только на грязных отвалах с парковок и проезжих частей.
    Снег выгребаю от засыпанных скамеечек на нашей детской площадке и из-под стен соседнего дома.
    Надеюсь, что самым маленьким вполне понравится такое сооружение =) . Работёнка на свежем воздухе на пользу и себе тоже (даже в первую очередь, наверное).

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  2. Аноним

    1 марта торжественное открытие будет?

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  3. Валентина

    Кстати, большое спасибо «Курьеру» за фото. На морозе гораздо легче орудовать лопатой, нежели фотокамерой =) . Когда стану совсем старенькой и немочной, буду казаться себе на этих фото чуть ли не шестнадцадкой *YAHOO*

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