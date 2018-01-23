В 30-градусный мороз строит горку во дворе жительница Бердска

Бердчанка Валентина Ваулина вышла с утра сегодня, 23 января, на улицу для того, чтобы построить горку во дворе дома №22 по ул. К. Маркса. На термометре 30 градусов, но мороза Валентина Викторовна совсем не боится. Одевшись потеплее, она смело отправилась на улицу и принялась за работу. Впрочем, причина такой морозоустойчивости выясняется довольно быстро — до выхода на пенсию, Ваулина 36 лет отработала на севере.

— Я мороза не чувствую, знаете, как говорят — нет плохой погоды, есть плохая одежда, — с улыбкой рассказывает Валентина Викторовна, поливая горку из лейки. — Мне не холодно еще и потому, что я много двигаюсь.

Заниматься работой пенсионерке приходится в одиночку, но ее это совсем не расстраивает. По ее мнению, благоустройством дворов люди должны исключительно по своему желанию, а также, если позволяет время и здоровье. Валентина Викторовна утверждает, что это полезно для нее самой в первую очередь, она уверена такая работа — вместо утренней зарядки.

Пенсионерка признается, что и сама очень любит кататься с горки. Обычно для этого ей приходится ходить в места, где горки уже построены, а сегодня она решила смастерить собственную во дворе своего дома и утверждает, что тут кататься ничуть не хуже.

В целом Валентина Ваулина ведет очень активный образ жизни. Она занимается спортом: играет в волейбол, ходит на лыжах, плавает, делает оздоровительную гимнастику. Правда, в последнее время предпочтение она все больше отдает именно волейболу.