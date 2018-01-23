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Вдвое больше туристов выехало в 2017 году из Новосибирской области

Каждый четвертый турист побывал в Китае. Поднебесная впервые опередила Таиланд.

23.01.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Вдвое больше туристов выехало в 2017 году из Новосибирской области

Жители Бердска тоже предпочитают Таиланд

Новосибирские туроператоры зафиксировали в 2017 году почти двукратный рост прямого выездного турпотока, который составил около 400 тыс. туристов. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель Новосибирской ассоциации туристских организаций Дмитрий Микитченко. По его данным, турпоток начал восстанавливаться после спада в 2015−2016 годах, когда тот опустился до 250 тыс. туристов.

«Надеемся, что улучшение, как нам обещают, экономической ситуации в России, будет способствовать дальнейшему росту туризма»,— цитирует  Микитченко Ъ.

В 2017 году почти каждый четвертый турист слетал из Новосибирска в Китай. Объем выезда по этому направлению составил 127 тыс. человек. На втором месте — Таиланд, куда слетали 99 тыс. новосибирцев. Господин Микитченко отметил, что Китай впервые опередил Таиланд по объему выезда из региона.

«Сравнение не очень точное, потому что часть потоков в Китай — это бизнес-потоки, к чистому туризму их отнести сложно. Если мы говорим об отдыхе, то Китай и Таиланд — это сопоставимые направления»,— сказал Дмитрий Микитченко. Среди других популярных у новосибирцев направлений в прошлом году — Турция, Вьетнам, Корея, Германия, Кипр, Арабские Эмираты, Индия и Греция.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Люди в нищете живут, нечего есть, работы нет, дорог нет, садиков и школ нет, а эти разъезжают по заграницам.
    Сколько можно пить народную кровь? Голосую за Грудинина!
    У него не 5 млрд а всего 25 заграницей было :P

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