На полмиллиарда рублей увеличен дорожный фонд Новосибирской области

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Новосибирской области на 2018 год утвержден в сумме более 11,9 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом фонд вырос более чем на полмиллиарда. Меры приняты во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Из запланированной суммы дорожного фонда 1 млрд рублей – средства федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». 128,2 млн рублей предусмотрено на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в сельской местности в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы».

Напомним, фактический объем доходов дорожного фонда Новосибирской области в 2017 году составил более 11,4 млрд. Его увеличение является исполнением подпункта «а» пункта 4 перечня поручений президента РФ Владимира Путина от 11.04.2016 № Пр-637ГС по итогам заседания президиума Госсовета РФ 14 марта 2016 года.