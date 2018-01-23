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На полмиллиарда рублей увеличен дорожный фонд Новосибирской области

На 2018 год в областной дорожный фонд заложено около 12 млрд рублей. 1 млрд уйдет на ремонт дорог по президентскому проекту.

23.01.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

На полмиллиарда рублей увеличен дорожный фонд Новосибирской области

Из 1 млрд рублей предусмотрены деньги на ремонт дорог Бердска

Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Новосибирской области на 2018 год утвержден в сумме более 11,9 млрд рублей. По сравнению с прошлым годом фонд вырос более чем на полмиллиарда. Меры приняты во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Из запланированной суммы дорожного фонда 1 млрд рублей – средства федерального бюджета на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». 128,2 млн рублей предусмотрено на строительство и реконструкцию автомобильных дорог в сельской местности в рамках государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы».

Напомним, фактический объем доходов дорожного фонда Новосибирской области в 2017 году составил более 11,4 млрд. Его увеличение является исполнением подпункта «а» пункта 4 перечня поручений президента РФ Владимира Путина от 11.04.2016 № Пр-637ГС по итогам заседания президиума Госсовета РФ 14 марта 2016 года.


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