На полмиллиарда рублей увеличен дорожный фонд Новосибирской области

Из-за «могильных» заборов на 30% подорожала уборка снега на дорогах Бердска
Рогозин: слабые стороны России перебрались в Лондон
Украина отказалась забирать боевую технику из Крыма
Налоговые каникулы для репетиторов и нянь продлят в России
Стартовала работа над спецпроектом «Выпускник-2018»
Стипендию до 1000 рублей присудили лучшим спортсменам Бердска
На 25% съели больше картошки россияне в 2017 году
Новые рубрики добавлены в доску объявлений сайта www.kurer-sreda.ru
Суд арестовал напавшего с топором на школьников подростка в Бурятии
В 30-градусный мороз строит горку во дворе жительница Бердска