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26 место заняла Россия в рейтинге лучших стран мира

Первые строчки в списке заняли Швейцария, Канада и Германия. Замыкают рейтинг Сербия, Ангола и Алжир.

23.01.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 7 коммент.

26 место заняла Россия в рейтинге лучших стран мираРоссия поднялась на одну позицию и заняла 26-е место в рейтинге лучших стран мира по версии журнала US News & World Report, который опубликован на сайте издания в понедельник, передает ТАСС. Страны оценивались по девяти критериям: развитие туристической отрасли, инноваций, социальной сферы, культуры, темпам роста экономики, открытость для бизнеса, общий уровень жизни населения, а также сила и влияние на мировой арене, историческое наследие.

Первое место в рейтинге, в который попали 80 стран, занимает Швейцария. За ней следуют Канада, Германия (поднялась на одну строчку), Великобритания (опустилась на одну строчку), Япония, Швеция и Австралия, которая опередила США. Замыкают список Сербия (78-е место), Ангола (79) и Алжир (80). В перечень также попали Латвия (59 место), Украина (69 место), Казахстан (70 место) и Белоруссия (72-е место).

По критерию силы и влияния в мире РФ заняла второе место, уступив лишь США, а третье место в этой строке досталось КНР. В издании подчеркнули, что после Соединенных Штатов «Россия и Китай воспринимаются как наиболее могущественные страны и входят в четверку государств с наиболее крупным военным бюджетом». При этом издание указывает, что в данной части рейтинга «разрыв между США и Россией сужается». «Россия также является одним из крупнейших в мире экспортеров оружия, отставая только от Соединенных Штатов», — отмечают составители списка.

По темпам роста ВВП Россия «с одной из крупнейших экономик в мире» заняла восьмую строчку. По этому критерию лидируют Объединенные Арабские Эмираты, Индия и Сингапур. По остальным критериям РФ не вошла в первую десятку.

Рейтинг был составлен US News & World Report при сотрудничестве с консалтинговой компанией BAV Consulting и Университетом штата Пенсильвания. Он основывается на результатах социологического опроса, проведенного среди около 21 тыс. со всего мира, в число которых входили как представители бизнес-элиты, так и обычные граждане.


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(7) Комментариев

  1. zizou

    По критерию силы и влияния в мире РФ заняла второе место, уступив лишь США,
    ================================
    «И люди с самыми высокими оценками неодобрения? Безусловно, Трамп, за которым последовал президент России Владимир Путин.»
    https://www.usnews.com/news/best-countries/articles/us-news-unveils-best-countries-rankings

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  2. Гость

    Швейцария и Канада — согласен. А вот Германия, на мой взгляд, разве что раньше могла претендовать. Сейчас — вряд ли. Ну это по моим, субъективным впечатлениям, как гостя, хотя в Германии приходилось пожить чаще и дольше, чем в Канаде и Швейцарии. В Италии, в общей сложности, тоже долго, и вот там мне нравилось больше всего.

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  3. Омоним

    А на 25-м месте — Индия. Индия, Карл.

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    • Аноним

      Быстро растет в наше время и так или иначе выбьется в список ведущих: очень велико население.

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      • Аноним

        С глобализацией хорошие стандарты распространяются все шире и картина мира бывшая в советское время, когда глобализации не было и многие варились в собственном котле — меняется..
        Индийцы стали получать современные технологии, населения стало получать нормальное современное образование, правительство проводить реформы, выстраивающее экономическую и прочую жизнь общество согласно современным успешным моделям, — почему Индия с таким огромным населением должна быть в опе как когда-то?

        Только извиняюсь совкам в плохом смысле такие элементарные вещи недоступны для понимания.

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  4. Аноним

    Они опирались на официальную статистику, а все известно насколько она далека от истины. 26 место можно смело перерисовать на 62 :-D

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    • Человек

      Аноним —«Они опирались на официальную статистику…26 место можно смело перерисовать на 62.»
      Ну-ну,аноним,конечно официальные данные лежат у вас матрасом — не так ли???
      И вот,когда по версии журнала амеров мы оказались на 26 месте,то анонимы такие элементарные элементы — как темп роста ВВП и другим восьми критериям — ну никак не хотят в это поверить,хоть кол на голове чеши…
      Пора менять своё мнение,Россия не стоит на месте,»всё в этом мире меняется» или по другому — «в одну и ту же реку не войдёшь дважды»,что означает,что мы начали двигаться и развиваться.
      Человек — против НА и пров — в *IN LOVE*

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