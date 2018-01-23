26 место заняла Россия в рейтинге лучших стран мира

Россия поднялась на одну позицию и заняла 26-е место в рейтинге лучших стран мира по версии журнала US News & World Report, который опубликован на сайте издания в понедельник, передает ТАСС. Страны оценивались по девяти критериям: развитие туристической отрасли, инноваций, социальной сферы, культуры, темпам роста экономики, открытость для бизнеса, общий уровень жизни населения, а также сила и влияние на мировой арене, историческое наследие.

Первое место в рейтинге, в который попали 80 стран, занимает Швейцария. За ней следуют Канада, Германия (поднялась на одну строчку), Великобритания (опустилась на одну строчку), Япония, Швеция и Австралия, которая опередила США. Замыкают список Сербия (78-е место), Ангола (79) и Алжир (80). В перечень также попали Латвия (59 место), Украина (69 место), Казахстан (70 место) и Белоруссия (72-е место).

По критерию силы и влияния в мире РФ заняла второе место, уступив лишь США, а третье место в этой строке досталось КНР. В издании подчеркнули, что после Соединенных Штатов «Россия и Китай воспринимаются как наиболее могущественные страны и входят в четверку государств с наиболее крупным военным бюджетом». При этом издание указывает, что в данной части рейтинга «разрыв между США и Россией сужается». «Россия также является одним из крупнейших в мире экспортеров оружия, отставая только от Соединенных Штатов», — отмечают составители списка.

По темпам роста ВВП Россия «с одной из крупнейших экономик в мире» заняла восьмую строчку. По этому критерию лидируют Объединенные Арабские Эмираты, Индия и Сингапур. По остальным критериям РФ не вошла в первую десятку.

Рейтинг был составлен US News & World Report при сотрудничестве с консалтинговой компанией BAV Consulting и Университетом штата Пенсильвания. Он основывается на результатах социологического опроса, проведенного среди около 21 тыс. со всего мира, в число которых входили как представители бизнес-элиты, так и обычные граждане.