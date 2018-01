Какими продуктами чаще всего травятся россияне

Пищевые отравления ежегодно становятся причиной гибели сотен тысяч человек. Виною всему – болезнетворные бактерии, заражающие продукты на стадии хранения, приготовления, и даже произрастания, передает «812 онлайн».

1. Мясо, мясные изделия, колбаса. Неправильные обработка и хранение мясных продуктов делают их ядовитыми. Чаще всего это сальмонеллез. Симптомы отравления: лихорадка, высокая температура (под 40 градусов), боль в животе, диарея, рвота. В то же время котлеты, паштет, студень и ветчина могут содержать стафилококки.

2. Рыба (скумбрия, тунец). Содержит гистамин, вызывающий серьезные аллергические реакции. Симптомы: вскоре после еды на коже появляются волдыри, покраснения, может опухнуть лицо, возникнуть головокружение, рвота, диарея. Реакция исчезает через несколько часов. Также речная рыба может оказаться источником паразитов и вызывать описторхоз. Симптомы: такие же, как у отравления, плюс увеличение печени.

3. Куриные яйца. В них могут быть стафилококки. Эти микробы попадают в продукты от людей, страдающих гнойными заболеваниями (гнойники, сыпь, хронические тонзиллиты). Симптомы: сильная боль в верхней части живота, рвота.

4. Покупные салаты. Особенно опасны те, что содержат яйца и картофель. Также отравиться можно салатами с майонезом.

5. Молоко и молочные продукты. Опасны стафилококком и сальмонеллезом.

6. Пирожные с кремом. Опасны стафилококковыми пищевыми отравлениями.

7. Грибы. Часто травятся несъедобными грибами или теми, что растут вдоль дорог. Отравление может быть очень серьезным: например, поганки разрушают печень и почки. Токсины других несъедобных грибов вызывают нервное перевозбуждение и интоксикацию. Через землю в грибы может попасть ботулизм — редкая, но очень опасная токсикоинфекция. Проявляется она, лишь если продукт законсервируют. Яд нервно-паралитический. Особенно опасны сейчас самодельные грибные консервы.

8. Морепродукты (мидии, морской гребешок). Отравление вызывает яд сакситоксин, также имеющий нервно-паралитическое действие. Симптомы: примерно через час после еды головокружение, слабость и потеря чувствительности в конечностях. В тяжелых случаях — затруднение дыхания. Симптомы держатся не так долго, а вот слабость может остаться на несколько недель.

9. Маринованные помидоры и баклажаны, консервированные овощи. Возможен ботулизм.

10. Картофель. Нельзя есть позеленевшие, проросшие клубни — в них копится яд солонин. Симптомы отравления: рвота, диарея, которые могут продолжаться больше недели, пока организм полностью не очистится.

Несколько иначе выглядит американский рейтинг самых опасных продуктов, составленный Американским центром Наука во благо общественности(the Center for Science in the Public Interest) и опубликованный в газете New York Times. Самым опасным для жизни американца продуктом оказалась безобидная зелень, на втором месте – яйца, зараженные сальмонеллой, за ними идут тунец, устрицы, картофель, сыр, мороженое, помидоры, брюссельская капуста и ягоды. Благо, в Америке не продают российский салат «Оливье» в пластиковой упаковке.