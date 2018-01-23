Набор книжек «Мое солнышко» подарят всем роженицам Бердска

Неожиданный сюрприз ждет будущих мамочек Бердска к 8 марта. Для рожениц и их крошек готовят подарочный набор из трех полезных книжек.

Каждой маме — по солнышку

Идея выпустить некий сборник полезных советов для мам зародилась летом 2017 года в администрации Бердска. Как признается мэр Евгений Шестернин, долго ждать поддержки не пришлось. Директор издательского дома «БукЪвица» Галина Коморникова согласилась выступить куратором и издателем книжного набора. Финансовую сторону вопроса взял на себя банк «Левобережный» (бюджетные средства в создании книг не используются). А позже к проекту подключилась целая команда специалистов в разных областях: врачей, педагогов и творцов.

Осенью 2017-го началась работа над изданием. Тогда же стало понятно, что одной книгой не обойтись. Решено выпустить целый подарочный набор из трех книжек, который получил называние «Мое солнышко».

Первая 44-страничная книга будет называться «Заботливая мама». В ней будут собраны советы для новоиспеченных мам и пап и ответы на спорные и важные вопросы:

как правильно кормить грудью;

что делать, чтобы появилось материнское молоко;

что взять с собой в роддом;

что нужно малышу в первые дни жизни;

как справиться с послеродовой депрессией;

как меняется женское здоровье после рождения ребенка;

надо ли пеленать малыша;

как вовремя выявить ДЦП у ребенка;

что делать мамам, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию;

какие выплаты положены при рождении ребенка;

о чем нужно знать и помнить папе;

и многое-многое другое.

Это небольшой путеводитель по миру материнства. Для молодых родителей он может стать настольной книгой. А для тех, кто уже не в первый раз уносит с собой из роддома самый ценный в мире кулечек, — шпаргалкой или напоминалкой. В любом случае, иметь такую книжку под рукой всем мамам и папам будет полезно.

Вторая книга носит название «Мамина песня». В ней собраны ласковые и нежные колыбельные, смешные потешки и легкие стишки, которые мамы могут напевать и рассказывать дочке или сыночку. Говорят, что голос мамы — это проводник малыша в наш большой и загадочный мир. В маминой песне важны не вокальные данные, а забота, любовь и сам момент общения матери и дитя. Сотрудники Центральной библиотечной системы Бердска специально для этой книжки отобрали самые трогательные, забавные и известные прибаутки и песенки.

А третья книга предназначена для самих малышей — маленьких бердчан. Когда они немного подрастут и уже с интересом начнут разглядывать картинки и предметы, мамы и папы смогут дать им в руки замечательную книжку «При солнышке тепло, а при матери — добро». Теплые и милые рисунки заслуженной художницы России из Бердска Хельги Грамма не оставят равнодушными ни самих крошек, ни их родителей. Все 12 страничек этой книжки будут изготовлены из плотного картона. Чтобы малюткам было удобнее ее перелистывать. В этой книжке детки найдут маленькую разноцветную улитку, доброго ежика, сказочных бабочек, летний дождик и еще много всего простого и удивительного.

Набор «Мое солнышко» в красивой упаковке будет совершенно бесплатно вручаться всем роженицам в бердском роддоме с 8 марта 2018 года. Набор издается тиражом в 900 экземпляров. Пока проект рассчитан на год. Но в планах у власти продлить его на несколько лет вперед, развивать, дополнять, обновлять и, возможно, привлекать к нему еще и бюджетные средства.

Помочь родителям справиться со страхами

Надо сказать, что с книжками для молодых родителей и детей бердчане попали в «яблочко». Буквально через пару месяцев после того, как началась работа над проектом, президент России Владимир Путин объявил 2018 год началом Десятилетия детства. Это означает, что государство намерено уделять особое внимание вопросам семьи, детства и нравственного воспитания. Бердск всецело разделяет эту политику.

Евгений Анатольевич вспоминает, что во времена СССР существовал набор книг «Библиотека молодой семьи». Туда входили и советы по домоводству, и детские произведения, и руководство по воспитанию детей. Поэтому проект «Мое солнышко» в какой-то степени возрождает хорошую традицию — передачу полезной и важной информации из поколения в поколение с помощью книг.

- Есть такая поговорка: ребенка нужно воспитывать, пока он поперек лавки лежит. Дети как губки. Это нам кажется, что они маленькие, ничего не видят, ничего не понимают. Все они понимают. И впитывают все вокруг. Но мы хотим, чтобы книжки воспитывали не только ребенка, но и их родителей, и бабушек с дедушками. Мы хотим, чтобы все понимали, что мы все — люди разных профессий и взглядов — живем ради наших маленьких сокровищ. Вот создала же такое природа? Только появился у тебя человечек — и все. Жизнь меняется. Мы хотим достучаться этими книжечками до сердец родителей. Сказать, что нельзя любить своих детей за что-то. Их нужно просто любить, — говорит Евгений Анатольевич.

Как считает глава города, книжки из набора «Мое солнышко» не исключат общение со старшим поколением, а, наоборот, подтолкнут молодых мам и пап к общению к своими родителями. Они будут делиться прочитанной информацией, спрашивать, как поступали они, обмениваться мнениями. Появится простой диалог. Так будет укрепляться связь поколений.

Главный бухгалтер администрации Бердска Жанна Шурова, которая стала одним из инициаторов проекта «Мое солнышко», уверена: материал, собранный в книжках, поможет преодолеть страхи и сомнения молодым родителям:

- Многие мамочки не знают, как им вести себя в первые дни после рождения малыша. Есть юридические вопросы: в какие органы нужно встать на учет, куда обратиться за денежными выплатами? Есть просто материнский страх: как обращаться с ребенком, как приложить его к груди, как запеленать, как искупать и как протереть глазки? И бывает, что бабушки рядом нет — рассказать об этом некому. Поэтому в наших книжках рассказывают, что материнство — это не страшно, что есть службы, которые могут помочь, и что властям не безразлична судьба мамочек и их ребятишек.

По мнению Евгения Шестернина, наборы «Мое солнышко» можно будет раздавать не только роженицам в роддоме, но и беременным бердчанкам на приеме в женской консультации. В жизни бывают всякие ситуации. Случается, что женщина узнает о беременности, но не может определиться: рожать ей или сделать аборт (речь сейчас, конечно, не о медицинских показаниях, а о личном выборе женщины). Возможно, такие простые и милые книжки придадут ей уверенности и смелости. И она решит для себя, что готова стать мамой. И обрадует мир рождением еще одного жителя Бердска.

Над проектом работают:

Глава Бердска Евгений Шестернин;

Художник Хельга Грамма;

Дизайнер ИД «БукЪвица» Анатолий Малышев;

Директор ИД «БукЪвица» Галина Коморникова;

Журналист Елена Белоусова;

Заведующая родильным отделением БЦГБ Елена Баталова;

Врач, акушер-гинеколог родильного отделения БЦГБ Татьяна Бойко;

Педиатр Марина Семенова;

Психолог Татьяна Орлова;

Сотрудники Библиотечной системы Бердска;

Сотрудники центра «Юнона»;

Сотрудники отдела пособий и соцвыплат,

Главный бухгалтер администрации Бердска Жанна Шурова.

Некоторые материалы из книжек «Мое солнышко» будут опубликованы в №1 газеты «Курьер. Среда. Бердск», которая выйдет 24 января 2018 года. Часть тиража редакция передаст в родительное отделение БЦГБ. Роженицы получат свежий номер «Курьер. Среда. Бердск» абсолютно бесплатно.