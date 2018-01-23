Путин узаконил ответ командиру «Служу России».

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Какие важные изменения в жизни государства! Давайте похлопаем нашему вечному президенту за то, что заботиться о жизни граждан и вовремя проводит актуальные и необходимые реформы.
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Тебе этого не понять. Даже не пытайся. Надорвёшься.
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Служу Путину
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