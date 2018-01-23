Путин узаконил ответ командиру «Служу России».

Президент России Владимир Путин подписал перечень изменений в уставы Вооруженных сил страны, документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно внесенным в статью 58 Устава внутренней службы изменениям, если командир поздравляет военнослужащего или благодарит его в порядке службы, тот отвечает «Служу России».

Аналогичным образом на благодарность командира или начальника военнослужащие, стоящие в строю, также отвечают словами «Служим России». В предыдущей редакции устава они должны были произносить «Служим Российской Федерации».

Подписанный президентом документ также вносит изменения в Дисциплинарный устав и Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных сил.