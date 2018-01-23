Дает деньги ТОСам власть Новосибирской области

Порядка 20 млн рублей предусмотрено на софинансирование муниципальных программ развития территориального общественного самоуправления в рамках госпрограммы «Развитие институтов региональной политики Новосибирской области на 2016-2021 годы». Данные изменения в программу, предполагающие также и дальнейшее развитие института старост, утверждены правительством региона 22 января.

Как отметил врио министра региональной политики Игорь Яковлев, изменения в государственную программу вносятся для исполнения поручения Президента РФ Владимира Путина о необходимости создания условий для развития территориального общественного самоуправления на территории субъектов.

«Изменения в программу уточняют форму господдержки муниципальных образований по развитию территориального общественного самоуправления: субсидии, полученные районами, будут в дальнейшем распределяться между ТОСами на конкурсной основе. Предусмотрены также методика расчета размеров субсидий, условия их предоставления и расходования. Муниципалитеты со своей стороны должны предусмотреть в своих бюджетах средства на софинансирование мероприятий», – отметил врио министра.

По данным на начало 2018 года муниципальные программы развития территориального общественного самоуправления приняты в 33 районах и городских округах Новосибирской области. Общий объем средств местных бюджетов на поддержку ТОС в рамках муниципальных программ составляет 5,3 млн рублей, из внебюджетных источников – 2,4 млн рублей.

По словам Игоря Яковлева, в текущем году продолжится активное развитие ТОСов по принципу максимального вовлечения жителей в этот процесс. Прежде всего, в городских округах, городских поселениях и административных центрах муниципальных районов. Альтернативой созданию ТОС в небольших поселениях и населенных пунктах, по мнению министра, являются старосты. В настоящее время они избираются и осуществляют свои полномочия в более чем 10 районах Новосибирской области.

В 2017 году количество созданных ТОСов (не включая Новосибирск) увеличилось в два раза и составило 191. Кроме этого в муниципальных образованиях действуют 235 инициативных групп по организации ТОС. В 2018 году планируется четырехкратное увеличение количества ТОСов, что позволит вовлечь в осуществление местного самоуправления и решение повседневных вопросов муниципалитета еще большее количество жителей области.

В Бердске создано более 30 ТОСов, но не все из них работают активно.

Добавим также, что в рамках утвержденных изменений будет возобновлена грантовая поддержка сельских и городских поселений на реализацию социально-значимых проектов. На эти цели запланировано 62 млн рублей.