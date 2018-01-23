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Внутренний долг России вырос до 7,2 трлн рублей

Минфин: За 2017 год внутренний долг РФ, выраженный в государственных ценных бумагах, увеличился более чем на 1 трлн рублей.

23.01.2018 Фото: Википедия Один комментарий

Внутренний долг России вырос до 7,2 трлн рублейРоссийское Министерство финансов разместило на своем сайте новые данные о государственном внутреннем долге страны, выраженном в госбумагах. Согласно подсчетам представителей ведомства, за 2017 год этот показатель увеличился на 1 трлн 146,78 млрд руб. или на 18,8%. Таким образом, на 1 января 2018 года эта сумма составляла 7 трлн 247,1 млрд руб. На 1 января 2017 года она, как уточняется в сообщении Минфина, оценивалась в 6 трлн 100,3 млрд руб.​

Наибольшая его часть в 2018 году (59,1%) приходится на облигации федерального займа (ОФЗ) с «постоянным» (фиксированным) доходом. Еще 24,1% занимают ОФЗ с переменным купонным доходом.

Кроме того, в Минфине сообщили, что через размещение гособлигаций в 2017 году ведомство привлекло в российский бюджет 1 трлн 756,43 млрд руб. При этом чистое привлечение в прошлом году с учетом погашения бумаг на 632,951 млрд руб. составило 1 трлн 123,479 млрд руб.

Расходы бюджета на обслуживание госдолга в прошлом году министерство оценило в 527,608 млрд руб. Таким образом, чистые поступления в федеральный бюджет по операциям с рублевыми госбумагами в 2017 году составили 595,871 млрд руб.

Внутренний госдолг России, выраженный в ценных бумагах, формируется с 1993 года. К его началу, по данным российского ведомства, он оценивался в 90 млн руб. и впоследствии только увеличивался. В последний раз резкий скачок в изменении этой суммы произошел в 2015 году. К 1 января этого года он тогда вырос до 5 трлн 475,7 млрд руб. (с 4 трлн 432,4 млрд руб. в 2014 году).

С 1 января 2018 года в России начал действовать новый федеральный бюджет. Согласно ему, верхний предел государственного внутреннего долга был заложен на сумму в 10,5 трлн руб., сообщает РБК. При этом доходы бюджета были запланированы в размере около 15,26 трлн руб.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Вот и результат правления царя — все глубже и глубже.

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