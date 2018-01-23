Набор книжек «Мое солнышко» подарят всем роженицам Бердска
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Путин узаконил ответ командиру «Служу России».
Дает деньги ТОСам власть Новосибирской области
Внутренний долг России вырос до 7,2 трлн рублей
Из-за ДТП заблокировано движение на главной улице Бердска
Сгорели 5 приемных детей в Омской области
Дорога узкая
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А давайте не нарушать, мвахаха!
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А давайте не нарушать! (с)
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