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Из-за ДТП заблокировано движение на главной улице Бердска

На ул. Ленина возле школы №10 столкнулись две Toyota. В час пик пробки образовались в оба направления.

23.01.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск 3 коммент.

Из за ДТП заблокировано движение на главной улице БердскаВо вторник, 23 января, на ул. Ленина в Бердске столкнулись две «Тойоты», одна из которых RAV4. ДТП произошло около 8.00 — в утренний час пик.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, мгновенно движение в этом месте главной бердской дороги оказалось заблокированным в оба направления. Столкнувшиеся автомобили полностью перегородили проезжую часть от ул. Комсомольской до ул. Попова.

Кроме того, автомобилисты испытывают сложности при выезде из Нового поселка на трассу Р-256 и с ул. Комсомольской на Первомайскую. Здесь скорость движения не превышает 5 км. в час.


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(3) Комментариев

  1. Новый мэр

    Дорога узкая

    Thumb up 1 Thumb down 1

  2. ГИБДД

    А давайте не нарушать! (с)

    Thumb up 0 Thumb down 0

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