Из-за ДТП заблокировано движение на главной улице Бердска

Во вторник, 23 января, на ул. Ленина в Бердске столкнулись две «Тойоты», одна из которых RAV4. ДТП произошло около 8.00 — в утренний час пик.

Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» очевидцы, мгновенно движение в этом месте главной бердской дороги оказалось заблокированным в оба направления. Столкнувшиеся автомобили полностью перегородили проезжую часть от ул. Комсомольской до ул. Попова.

Кроме того, автомобилисты испытывают сложности при выезде из Нового поселка на трассу Р-256 и с ул. Комсомольской на Первомайскую. Здесь скорость движения не превышает 5 км. в час.