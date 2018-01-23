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Мошенники представляются сотрудниками СКР и прокуратуры в Новосибирске

В силовых структурах напомнили, что правоохранители не вправе требовать по телефону открытия счетов и перевода туда денежных средств.

23.01.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Мошенники представляются сотрудниками СКР и прокуратуры в НовосибирскеВсплеск телефонных мошенничеств в сфере медицинских услуг зафиксирован в Новосибирске, сообщает региональное управление СКР.

Как отмечает пресс-служба ведомства, в отдел по приему граждан следственного управления по Новосибирской области поступают обращения о попытках совершения в отношении заявителей мошеннических действий.

«Неизвестные лица звонят гражданам, которые ранее приобретали БАДы, и представляются сотрудниками СКР и прокуратуры РФ», — говорится в сообщении.

Звонящие утверждают, что занимались расследованием уголовного дела и готовы в 10-кратном размере вернуть похищенные ранее денежные средства, при этом просят открыть определенный счет в банке и для его активации перевести туда деньги.

«Обращаем особое внимание жителей Новосибирской области, что сотрудники органов Следственного комитета и прокуратуры, а также иных организаций не вправе требовать по телефону открытия счетов и перевода туда денежных средств, это противозаконно и противоречит действующему законодательству РФ», — подчеркнули в пресс-службе СКР.

Сфера медицинских услуг никогда не оставалась без внимания мошенников. Несмотря на постоянную борьбу с ними, злоумышленники по-прежнему изобретательны и придумывают все новые способы отъема денег.

В случае установления таких фактов незамедлительно обращаться с заявлением в органы полиции.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    если этих мошенников не поймали, как можно утверждать, что они не из следственного комитета или прокуратуры? да и как не крути, своих явно защищать будут всеми правдами и неправдами, даже если кто из них и решил поживиться!

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