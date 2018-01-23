Мошенники представляются сотрудниками СКР и прокуратуры в Новосибирске

Всплеск телефонных мошенничеств в сфере медицинских услуг зафиксирован в Новосибирске, сообщает региональное управление СКР.

Как отмечает пресс-служба ведомства, в отдел по приему граждан следственного управления по Новосибирской области поступают обращения о попытках совершения в отношении заявителей мошеннических действий.

«Неизвестные лица звонят гражданам, которые ранее приобретали БАДы, и представляются сотрудниками СКР и прокуратуры РФ», — говорится в сообщении.

Звонящие утверждают, что занимались расследованием уголовного дела и готовы в 10-кратном размере вернуть похищенные ранее денежные средства, при этом просят открыть определенный счет в банке и для его активации перевести туда деньги.

«Обращаем особое внимание жителей Новосибирской области, что сотрудники органов Следственного комитета и прокуратуры, а также иных организаций не вправе требовать по телефону открытия счетов и перевода туда денежных средств, это противозаконно и противоречит действующему законодательству РФ», — подчеркнули в пресс-службе СКР.

Сфера медицинских услуг никогда не оставалась без внимания мошенников. Несмотря на постоянную борьбу с ними, злоумышленники по-прежнему изобретательны и придумывают все новые способы отъема денег.

В случае установления таких фактов незамедлительно обращаться с заявлением в органы полиции.