Новосибирские онкологи провели уникальную операцию

Одна из наиболее распространенных злокачественных опухолей — рак толстой кишки (колоректальный рак) – Ежегодно в мире регистрируется более 500 тыс. случаев данного онкологического заболевания. От 20 до 50 % больных на момент выявления опухоли толстой кишки уже имеют метастазы в печень. Среди больных, успешно прооперированных по поводу рака толстой кишки, местные рецидивы заболевания выявляют реже, чем метастазы в печень.

Онкология частый недуг современного человечества. Однако современная медицина за последние годы продвинулась далеко в вопросах ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний на разных стадиях.



В декабре 2017 года в онкологический центр «Медсанчасти-168» обратилась пациентка Л., 53 лет, жительница Республики Казахстан с диагнозом: рак нисходящего отдела ободочной кишки T4N2M1. В сентябре 2016 года у пациентки при прохождении УЗИ органов брюшной полости были выявлены очаговые изменения в печени, через два месяца был установлен источник метастазов – опухоль нисходящего отдела ободочной кишки. Пациентка по месту жительства прошла комбинированное лечение (выполнена резекция толстой кишки с последующим проведением 8 курсов химиотерапии), на контрольной МСКТ определялись вторичные очаги в печени прежних размеров. Учитывая молодой возраст, удовлетворительное общее состояние, пациентка искала для себя возможность удаления метастазов в печени.

Известно, что хирургическое лечение метастатических поражений печени позволяет добиться значительного увеличения продолжительности жизни больных с раком толстой кишки, повышая пятилетнюю выживаемость до 30–40 % (в противном случае, если не подвергать пациента специальному лечению, выживаемость составляет менее 1 года). Однако возможность проведения резекции печени часто ограничена распространенностью процесса (множественные метастазы) и низкими показателями функции печени.

В случае данной пациентки при стандартном протоколе хирургического лечения риск развития послеоперационной печеночной недостаточности был бы очень высоким по причине операциималого объема остающейся неповрежденной ткани органа. Поэтому консилиумом хирургов-онкологов было принято решение провести пациентке двухэтапное хирургическое лечение с использованием методики «split in situ» («рассечение на месте»). На сегодняшний день известно всего о нескольких случаях применения данной методики в РФ, в мировой практике количество таких операций исчисляется всего несколькими десятками.

Во время первого этапа в онкологическом центре «Медсанчасть-168» пациентке была успешно проведена резекция одиночного метастаза левой доли печени, перевязка правой ветви воротной вены и рассечение печени по предполагаемой в последующем линии резекции.

На 7-е сутки после первого этапа хирурги-онкологи выполнили томографическое исследование, которое продемонстрировало увеличение левой доли печени на 41 %, метастазы в ней отсутствовали. Меньший прирост объема левой доли печени по сравнению с данными других хирургов (75-90% к 7-9 суткам после первого этапа операции) у этой пациентки можно связать с проведенной на первом этапе резекцией участка левой доли печени.

Во время второго этапа операции, выполненного на 9-е сутки после первого вмешательства, была произведена непосредственно резекция пораженной метастазами правой доли печени. Пациентка выписана из отделения на 10-е сутки после операции для долечивания в амбулаторном режиме.

В первом и втором этапах уникальной операции участвовали:

- врач-хирург, доктор медицинских наук, профессор кафедры хирургии факультета усовершенствования врачей НГМУ Анищенко Владимир Владимирович;

- руководитель онкологического центра «Медсанчасти-168», врач-хирург, онколог, кандидат медицинских наук Садовский Антоний Владиславович;

- врач-хирург, онколог «Медсанчасти-168» кандидат медицинских наук Ванданов Александр Сергеевич.

Положительный клинический опыт применения методики позволяет судить о ее перспективности при лечении пациентов с обширным метастатическим поражением печени, значительном уменьшении риска послеоперационной печеночной недостаточности.

Какие методы используются для выявления рака толстой кишки в «Медсанчасть-168»?

Основным методом диагностики колоректального рака (золотым стандартом) является видеоколоноскопия, фиброколоноскопия (ФКС) – это процедура, которая позволяет осмотреть слизистую оболочку толстой кишки. Через колоноскоп можно удалить полипы и доброкачественные опухоли, не прибегая к полостной операции.

Необходимо отличать скрининг от диагностики. Диагностика – это выявление заболевания у людей, которые сами обратились за медицинской помощью после появления у них жалоб и симптомов заболевания. Цель скрининга – выявить заболевание до того как появятся его симптомы.

К группе риска по развитию данного вида рака относятся люди:

если есть кровный родственник, у которого был рак прямой или ободочной кишки;

были или есть полипы толстой кишки (риск увеличивается, если полипы большие или их много);

если человек питается в основном пищей с большим содержанием жиров животного происхождения (следует употреблять больше фруктов, овощей, пищу богатую клетчаткой и ограничивать пищу с большим содержанием жиров);

если человек ведет малоподвижный образ жизни, имеете избыточный вес, курит или злоупотребляет алкоголем.

Процедуру рекомендуют проходить 1 раз в 5 лет.

Если у вас возникли вопросы, вы можете направить их по электронной почте: info@hospital168.ru или позвонить в онкологический центр по телефону: 8 913 912 8179

Команда специалистов онкологического центра «МЕДСАНЧАСТЬ-168»:

комплексное обследование при подозрении на наличие опухолей

первичную и уточняющую диагностику опухолевой патологии

составление индивидуального плана лечения при опухолевых заболеваниях

комплексное лечение по поводу новообразований различных локализаций

оперативное лечение и проведение химиотерапии

поддерживающее и восстановительное лечение до и после проведенной химиотерапии и лучевой терапии

Диагностическая база, опыт и профессионализм врачей являются залогом успешной и эффективной помощи больным онкологическими заболеваниями.

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