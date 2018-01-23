SOS: меняем замки, убираем снег, привезем муку, такси, ритуальные услуги в Бердске. Быстро и качественно!

Срочные телефоны для жителей Бердска!
ПРОДАМ
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ и бытовой техники, УСЛУГИ дЛЯ ДОМА
грузоперевозки и спецтехника
и автоуслуги, ВСКРЫТИЕ ЗАМКОВ
обучение
такси
МЕДИЦИНА
Новогодние ЧП: Экстренные службы Бердска
Пожарная служба — 01, 010
Полиция — 02, 020, дежурный — 3-00-23
Скорая медицинская помощь — 03, 030, дежурный — 3-02-74
Аварийная служба газа — 04, 5-17-87
Дежурный ГО и ЧС — 2-18-18
Бердский поисково-спасательный отряд — 2-41-88
Диспетчер КБУ — 5-05-17, 2-79-99
Дежурный железнодорожной станции — 3-06-46
Дежурный узла связи — 3-13-99
Диспетчер по лифтам — 2-14-77
Диспетчер тепловых сетей — 2-86-85
Транспортная полиция — 2-14-44, 3-13-17
Энергопредприятие — 2-44-11, 2-41-76
Горгаз — 5-81-90
Дежурный отдела ФСБ — 2-22-92
Роспотребнадзор — 3-11-88.
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Редакция газеты курьер, а вы можете опубликовать на своем сайте расписание движения автобусов и маршруток по городу Бердск на 2018 год? Хотя бы официальное, утвержденное в администрации города Бердск.
4 0
Привели кучу телефонов, которые не запомнишь, вместо того, чтобы здоровым шрифтом написать один — 112.
Это реально экстренный номер, а остальные ведомственные, которые работают только в дневное время (кроме тех ведомств, где есть дежурный).
По 112 уже можно любой из этих номеров узнать, куда как проще, чем запоминать или записывать…
1 1