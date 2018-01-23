Стартовала работа над спецпроектом «Выпускник-2018»

Издательский дом «БукЪвица» начинает работу над выпуском 2018 года.

И мы обращаемся к директорам школ, классным руководителям и родителям оказать содействие в сборе информации.

Традиционно в выпуске будут статьи о каждой школе и о каждом выпускном классе. Для этого нам от руководителей школа нужна обновленная информация о достижениях учреждения в 2017-2018 году, от классов – материалы для статьи – текст и фото. Мы готовы с каждым классом индивидуально обсуждать: чем мы можем вам помочь – что написать и что сфотографировать.

И очень просим – не затягивать. Проект трудоемкий во всех смыслах и откладывать его на момент, когда пора сдавать ЕГЭ точно не следует!

Дорогие директора школ! Если необходимо что-то поменять в информации о вашей школе в предыдущем (2017 год) тексте, пожалуйста, срочно сообщите!

Дорогие классные руководители! Просим Вас обратить внимание при подготовке материала — мы давали список вопросов, ответы на которые мы будем использовать в спецпроекте.

Мы ждем информацию от Вас на ящик bkurer@mail.ru или ящик координатора проекта Елены Белоусовой belenna73@mail.ru. Телефон для уточнения 3-00-10 или 8-953-765-6415.

Удачного учебного года!