КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-комн квартиру
Продам 1-комн квартиру
продам
продам
продам
продам
Продам 3-ком квартиру в центре
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Из-за «могильных» заборов на 30% подорожала уборка снега на дорогах Бердска

Рогозин: слабые стороны России перебрались в Лондон

Украина отказалась забирать боевую технику из Крыма

Налоговые каникулы для репетиторов и нянь продлят в России

Стартовала работа над спецпроектом «Выпускник-2018»

Стипендию до 1000 рублей присудили лучшим спортсменам Бердска

На 25% съели больше картошки россияне в 2017 году

Новые рубрики добавлены в доску объявлений сайта www.kurer-sreda.ru

Суд арестовал напавшего с топором на школьников подростка в Бурятии

В 30-градусный мороз строит горку во дворе жительница Бердска

Последние комментарии

Январь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  


Стартовала работа над спецпроектом «Выпускник-2018»

Два года подряд на последнем школьном звонке 11-классникам Бердска дарили уникальный выпуск журнала «Выпускник». Срочно ждем информацию о классах!

23.01.2018 Нет комментариев

Стартовала работа над спецпроектом «Выпускник 2018»

Проект «Выпускник-2017»

Издательский дом «БукЪвица» начинает работу над выпуском 2018 года.
И мы обращаемся к директорам школ, классным руководителям и родителям оказать содействие в сборе информации.
Традиционно в выпуске будут статьи о каждой школе и о каждом выпускном классе. Для этого нам от руководителей школа нужна обновленная информация о достижениях учреждения в 2017-2018 году, от классов – материалы для статьи – текст и фото. Мы готовы с каждым классом индивидуально обсуждать: чем мы можем вам помочь – что написать и что сфотографировать.
И очень просим – не затягивать. Проект трудоемкий во всех смыслах и откладывать его на момент, когда пора сдавать ЕГЭ точно не следует!

Дорогие директора школ! Если необходимо что-то поменять в информации о вашей школе в предыдущем (2017 год) тексте, пожалуйста,  срочно сообщите!

Дорогие классные руководители! Просим Вас обратить внимание при подготовке материала — мы давали список вопросов, ответы на которые мы будем использовать в спецпроекте.
Мы ждем информацию от Вас на ящик bkurer@mail.ru или ящик координатора проекта Елены Белоусовой belenna73@mail.ru. Телефон для уточнения  3-00-10 или 8-953-765-6415.
Удачного учебного года!


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Из-за «могильных» заборов на 30% подорожала уборка снега на дорогах Бердска Рогозин: слабые стороны России перебрались в Лондон Украина отказалась забирать боевую технику из Крыма

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Автоуслуги . Ателье и химчистки . Фин. и юр. услуги . Окна, двери и потолки . Такси и грузоперевозки . Бани, сауны . Банкетные залы .

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

скидка 25% на гостиную Дуэт
Север, Дом Мебели
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.

Яндекс.Метрика