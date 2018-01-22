Сгорели 5 приемных детей в Омской области

Сегодня, 22 января, в 12.50 от очевидца в пожарно-спасательную службу МЧС России поступило сообщение о возгорании в частном жилом двухэтажном доме в селе Седельниково Омской области. По словам местного жителя, в доме могут находиться дети. К 13.25 пожарным удалось локализовать пожар. Площадь пожара составила 120 кв. метров, сообщили в главке МЧС по Омской области. Позже выяснилось, что на пожаре погибли 5 детей из приемной семьи.

Следственными органами СКР по Омской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

По предварительным данным, пожар произошел в доме, где проживала благополучная семья с 7 приемными детьми, пять из которых: сестры в возрасте 6 и 10 лет, их 16-летний брат, а также девочки, 11 и 18 лет, погибли. Приемная мать детей госпитализирована. Двое других детей и их приемный отец, 1963 года рождения, не пострадали, рассказали в управлении СКР по Омской области.

Предположительно, причиной обширного возгорания мог стать хлопок газовоздушной смеси. Более точно причина пожара будет названа после окончания осмотра места происшествия и получения заключения пожарно-технической экспертизы. Проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагедии. В рамках расследования будет дана правовая оценка действиям супружеской пары, а также действиям (бездействию) органов опеки и попечительства, на контроле которых находится семья. Расследование продолжается.

По информации правоохранителей, накануне отец заправлял газовый баллон. Станцию, где это происходило, тоже проверят.

Похожая трагедия произошла в Новосибирской области в начале декабря 2017 года. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ранним утром 3 декабря в поселке Степном Искитимского района пятеро братьев и сестер в возрасте от 1 года до 7 лет сгорели в огне. Отец с сожительницей, пившие накануне, сумели спастись. Старший 11-летний сын остался живым, так как ночевал у бабушки.

Отца арестовали по обвинению в причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Идет следствие. СК проверяет искитимские органы опеки и соцзащиты.