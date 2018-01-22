Заставляют отжиматься на пальцах в 3 классе!

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Подскажите, пожалуйста. Ребенок учится в 3 классе, на уроках физкультуры их заставляют отжиматься на пальцах! Если ребенок не делает это упражнение, то ставят 2!

Вообще, это правильно? Ведь на уроках физкультуры преподают общее развитие.