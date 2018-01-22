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Заставляют отжиматься на пальцах в 3 классе!

Если ребенок не делает это упражнение, то ставят 2!

22.01.2018 3 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Алексей:

Подскажите, пожалуйста. Ребенок учится в 3 классе, на уроках физкультуры их заставляют отжиматься на пальцах! Если ребенок не делает это упражнение, то ставят 2!

Вообще, это правильно? Ведь на уроках физкультуры преподают общее развитие.


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    в принципе, упражнение то неплохое,хотя я лично всегда отжимаюсь на кулаках, так привычнее.)…
    но вот в таком возрасте вряд ли каждому ребенку это необходимо ….уж тем более не знаю, стоит ли за это ставить оценки , ..главное то, общее укрепление тела и выносливости ребенка , а не запугивание отметками…
    а что говорят сами преподаватели физкультуры?

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  2. Аноним

    Приди в школу и заставь отжиматься учителя физкультуры.Я догадываюсь какая это школа

    Thumb up 8 Thumb down 1

  3. Омоним

    О том, правильно ли это, лучше спрашивать в мэрии в отделе образования. Так будет куда эффективнее, особенно если вопрос задаст организованная группа родителей.

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