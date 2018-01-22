Заставляют отжиматься на пальцах в 3 классе!

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в принципе, упражнение то неплохое,хотя я лично всегда отжимаюсь на кулаках, так привычнее.)…
но вот в таком возрасте вряд ли каждому ребенку это необходимо ….уж тем более не знаю, стоит ли за это ставить оценки , ..главное то, общее укрепление тела и выносливости ребенка , а не запугивание отметками…
а что говорят сами преподаватели физкультуры?
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Приди в школу и заставь отжиматься учителя физкультуры.Я догадываюсь какая это школа
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О том, правильно ли это, лучше спрашивать в мэрии в отделе образования. Так будет куда эффективнее, особенно если вопрос задаст организованная группа родителей.
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