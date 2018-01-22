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Кадрили, вальсы и польки танцевали в Бердске

Бердчане рассказали «Курьер. Среда. Бердск», почему они ходят на балы. (ФОТО, ВИДЕО)

22.01.2018 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой 2 коммент.

Кадрили, вальсы и польки танцевали в Бердске

Балы в Бердске набирают популярность

19 января в бердском развлекательном клубе «Космос» прошел молодежный бал-маскарад.

Бал — особенное событие в жизни человека прошлого века. И сегодня, судя по посетителям, важное мероприятие. Девушки толпятся у зеркала, поправляя корсет на платье, мужчины надевают бабочку.

По мнению 18-летний Антона Игумнова, балы нужны для возрождения истории. Чтобы молодежь помнила традиции и основные правила проведения досуга своих предков и могла приобщиться к культуре бальных танцев.

Автор видео Елена Белоусова

Кадрили, вальсы и польки танцевали в Бердске

Илья Власов

Девушек на балу было значительно больше. А некоторые молодые люди, которые решились прийти на мероприятие, были со спутницами. На бал 23-летнего жителя Бердска Илью Власова пригласила девушка. Он признался «Курьер. Среда. Бердск», что впервые попробовал потанцевать и ему понравилось.

— Позитивная атмосфера, можно познакомиться с интересными людьми. Длинные платья очень идут девушкам, почаще бы и в обычной жизни ходили в таких женственных нарядах, — резюмировал Илья.

Кадрили, вальсы и польки танцевали в Бердске

Екатерина Машанова

16-летняя Екатерина Машанова четвертый раз на балу и в восторге от спокойной атмосферы. В фиолетовом кружевном платье девушка чувствует себя удобно и уютно, как принцесса, а маска придает нотку загадочности. По мнению бердчанки, балы позволяют научиться танцевать исторические танцы, окунуться в атмосферу того времени, где мужчины — джентльмены, а дамы — обворожительны и утонченны.


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Это какая то секта масонов собралась на шабаш

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  2. Аноним

    Прошу заметить, что этот шабаш за наши, бюджетные деньги.

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