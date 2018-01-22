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Задолжала перевозчикам около 100 млн рублей мэрия Новосибирска

Прокурор заставил новосибирскую власть возместить частникам затраты на перевозку льготников.

22.01.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Задолжала перевозчикам около 100 млн рублей мэрия Новосибирска

В Бердск заезжают новосибирские маршрутки

Прокурор Новосибирска принял меры, направленные на погашение задолженности мэрии перед перевозчиками, сообщил 22 января старший помощник областного прокурора Дмитрий Лямкин.

В декабре 2017 года по поручению прокуратуры области прокуратурой Новосибирска проверены размещенные в различных средствах массовой информации сведения о наличии у мэрии города задолженности по выплате субсидий автотранспортным предприятиям.

Установлено, что мэрия не в полном объёме исполнила взятые на себя перед перевозчиками обязательства по возмещению понесенных ими затрат на перевозку граждан, пользующихся социальными льготами (пенсионеров, школьников, студентов и др.).
По состоянию на 20 декабря 2017 года сумма задолженности мэрии перед автотранспортными предприятиями составила свыше 98 млн рублей.

В связи с этим прокурор города внёс мэру Новосибирска представление об устранении нарушений закона, в котором потребовал погасить образовавшуюся задолженность (устранение нарушений закона находится на контроле прокурора).

Ранее, в апреле 2017 года прокурор города уже реагировал на подобное бездействие органа местного самоуправления.

Тогда по результатам прокурорского вмешательства департамент транспорта и дорожно – благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска погасил аналогичную задолженность перед перевозчиками на сумму свыше 45 млн рублей.


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