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Незарегистрированные браки приравнять к официальным хочет Госдума

Выступивший с инициативой сенатор Антон Беляков считает, что государство должно признавать и защищать институт фактических брачных отношений.

22.01.2018 Фото: Википедия 8 коммент.

Незарегистрированные браки приравнять к официальным хочет Госдума

В Госдуме 450 депутатов

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий ввести в Семейный кодекс РФ понятие «фактические брачные отношения», которым, по сути, незарегистрированные отношения мужчины и женщины приравниваются к официальному браку по прошествии пяти лет совместного проживания пары со всеми вытекающими правовыми последствиями.

«Фактические брачные отношения — не зарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство. Признаками фактических брачных отношений являются: совместное проживание в течение пяти лет; совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребенка (общих детей)», — следует из текста законопроекта, имеющегося в распоряжении ТАСС.

Согласно инициативе, при наличии одного из вышеуказанных обстоятельств союз мужчины и женщины получает статус фактических брачных отношений и влечет наступление прав и обязанностей супругов, предусмотренных семейным и гражданским законодательством.

«По данным Минтруда, 2016 год стал годом с минимальным количеством официально зарегистрированных браков в Российской Федерации за последние 20 лет. Также, как и в большинстве зарубежных стран, наши соотечественники не считают штамп в паспорте необходимым условием для создания полноценной семьи. Более того, как показали недавние опросы, россияне даже не разделяют понятия брака незарегистрированного и брака официального. Однако с точки зрения закона так называемое сожительство не признается и не порождает никаких юридических последствий, что ставит членов подобного союза в весьма уязвимое положение», — отмечает автор инициативы сенатор Антон Беляков.

Он считает, что институт фактических брачных отношений должен признаваться со стороны государства и подлежать определенной степени защиты, как это имеет место в иностранных государствах, к примеру в Швеции, Нидерландах, Норвегии, Франции и Германии. В качестве первого шага на пути легитимации таких отношений сенатор предлагает распространить на имущество, нажитое в период совместного проживания, «законный режим имущества супругов».

«Это означает, что, если мужчина и женщина не заключили договор, то все имущество, нажитое ими в период сожительства, будет признаваться их совместной собственностью. К мужчинам и женщинам, состоящим в фактических брачных отношениях, будут предъявляться те же требования, что и к лицам, планирующим зарегистрировать брак: они должны достичь брачного возраста, не состоять в другом браке и не являться близкими родственниками», — сообщил парламентарий.


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(8) Комментариев

  1. назарик

    Бред… а если мужчина сожительствует с двумя женщинами? А если и там и там дети… Многоженство уже узаконьте, ага…

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  2. Аноним

    ну, кстати,фактическое многоженство в России все таки есть..)
    среди мусульманских народов «такие факты имеют место быть «….и слышал о таких семьях от знакомых мусульман , башкиров. еще в 2012 году , и читал об этом ..
    пока не настолько масштабное явление , но с ростом мусульманского «духовноскрепия» , все таки расширяется….

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    • назарик

      речь то не об этом… люди не идут в органы ЗАГСа сознательно. Все грамотные сегодня, все понимают последствия. К чему беспокоиться об их материальном благополучии? Пусть сами думают о совместно нажитом имуществе. К чему облегчать их жизнь? Не хотят брак — пусть сами выкручиваются. И, повторюсь, а если у мужчины 2 таких семьи? Какие могут быть тут юридические последствия?

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      • Ольга

        Вы много таких мужчин знаете? Я вот ни одного. Чтобы сожительствовал по пять лет одновременно, да ещё и дети и тут, и там.

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      • Ольга

        А если имущество у них не совместно нажитое, а до сожительста? Жили они и не беспокоились каждый о своем. А тут узаконят- так потом изворачивайся, доказывай, дели. Я и говорю, что жить вместе бояться станут.
        Про всякие брачные договоры- и не вспоминайте, не созрел наш народ до этого ещё. И там повернуть всяко можно. Жене или мужу. А сожители — юридически никто. Как ни крути.

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  3. Ольга

    Однако с точки зрения закона так называемое сожительство не признается и не порождает никаких юридических последствий, что ставит членов подобного союза в весьма уязвимое положение», — отмечает автор инициативы сенатор Антон Беляков.

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/01/22/335522-nezaregistrirovannye-braki-priravnyat-k-oficialnym-xochet-gosduma

    Многие не стремятся в ЗАГС именно потому, чтобы избежать юридических последствий. Беляков наоборот толкает их к уязвимому положению. Если сожительство узаконят- вообще шарахаться друг от друга будут. И совместное проживание исчезнет как вид. =)

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  4. Эрвин

    Так, будут грабить :-D

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  5. Аноним

    Интересно сколько ему РПЦ забашляла? :-D Ведь это их идея, спят и видят как узаконить венчание и срубить бабла.
    А так, абсолютный бред: есть ЗАГС, есть брачный договор, есть установление отцовства и алименты. У нас светское государство, наконец.

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