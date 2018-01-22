Незарегистрированные браки приравнять к официальным хочет Госдума

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий ввести в Семейный кодекс РФ понятие «фактические брачные отношения», которым, по сути, незарегистрированные отношения мужчины и женщины приравниваются к официальному браку по прошествии пяти лет совместного проживания пары со всеми вытекающими правовыми последствиями.
«Фактические брачные отношения — не зарегистрированный в установленном порядке союз мужчины и женщины, проживающих совместно и ведущих общее хозяйство. Признаками фактических брачных отношений являются: совместное проживание в течение пяти лет; совместное проживание в течение двух лет и наличие общего ребенка (общих детей)», — следует из текста законопроекта, имеющегося в распоряжении ТАСС.
Согласно инициативе, при наличии одного из вышеуказанных обстоятельств союз мужчины и женщины получает статус фактических брачных отношений и влечет наступление прав и обязанностей супругов, предусмотренных семейным и гражданским законодательством.
«По данным Минтруда, 2016 год стал годом с минимальным количеством официально зарегистрированных браков в Российской Федерации за последние 20 лет. Также, как и в большинстве зарубежных стран, наши соотечественники не считают штамп в паспорте необходимым условием для создания полноценной семьи. Более того, как показали недавние опросы, россияне даже не разделяют понятия брака незарегистрированного и брака официального. Однако с точки зрения закона так называемое сожительство не признается и не порождает никаких юридических последствий, что ставит членов подобного союза в весьма уязвимое положение», — отмечает автор инициативы сенатор Антон Беляков.
Он считает, что институт фактических брачных отношений должен признаваться со стороны государства и подлежать определенной степени защиты, как это имеет место в иностранных государствах, к примеру в Швеции, Нидерландах, Норвегии, Франции и Германии. В качестве первого шага на пути легитимации таких отношений сенатор предлагает распространить на имущество, нажитое в период совместного проживания, «законный режим имущества супругов».
«Это означает, что, если мужчина и женщина не заключили договор, то все имущество, нажитое ими в период сожительства, будет признаваться их совместной собственностью. К мужчинам и женщинам, состоящим в фактических брачных отношениях, будут предъявляться те же требования, что и к лицам, планирующим зарегистрировать брак: они должны достичь брачного возраста, не состоять в другом браке и не являться близкими родственниками», — сообщил парламентарий.
Бред… а если мужчина сожительствует с двумя женщинами? А если и там и там дети… Многоженство уже узаконьте, ага…
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ну, кстати,фактическое многоженство в России все таки есть..)
среди мусульманских народов «такие факты имеют место быть «….и слышал о таких семьях от знакомых мусульман , башкиров. еще в 2012 году , и читал об этом ..
пока не настолько масштабное явление , но с ростом мусульманского «духовноскрепия» , все таки расширяется….
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речь то не об этом… люди не идут в органы ЗАГСа сознательно. Все грамотные сегодня, все понимают последствия. К чему беспокоиться об их материальном благополучии? Пусть сами думают о совместно нажитом имуществе. К чему облегчать их жизнь? Не хотят брак — пусть сами выкручиваются. И, повторюсь, а если у мужчины 2 таких семьи? Какие могут быть тут юридические последствия?
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Вы много таких мужчин знаете? Я вот ни одного. Чтобы сожительствовал по пять лет одновременно, да ещё и дети и тут, и там.
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А если имущество у них не совместно нажитое, а до сожительста? Жили они и не беспокоились каждый о своем. А тут узаконят- так потом изворачивайся, доказывай, дели. Я и говорю, что жить вместе бояться станут.
Про всякие брачные договоры- и не вспоминайте, не созрел наш народ до этого ещё. И там повернуть всяко можно. Жене или мужу. А сожители — юридически никто. Как ни крути.
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Однако с точки зрения закона так называемое сожительство не признается и не порождает никаких юридических последствий, что ставит членов подобного союза в весьма уязвимое положение», — отмечает автор инициативы сенатор Антон Беляков.
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/01/22/335522-nezaregistrirovannye-braki-priravnyat-k-oficialnym-xochet-gosduma
Многие не стремятся в ЗАГС именно потому, чтобы избежать юридических последствий. Беляков наоборот толкает их к уязвимому положению. Если сожительство узаконят- вообще шарахаться друг от друга будут. И совместное проживание исчезнет как вид.
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Так, будут грабить
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Интересно сколько ему РПЦ забашляла? Ведь это их идея, спят и видят как узаконить венчание и срубить бабла.
А так, абсолютный бред: есть ЗАГС, есть брачный договор, есть установление отцовства и алименты. У нас светское государство, наконец.
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