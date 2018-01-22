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20 одаренных детей получили Рождественскую стипендию мэра Бердска

Глава города Евгений Шестернин: Спасибо, что помогаете растить красавцев и бриллиантики. Стипендиаты поют, играют на домре и дрессируют крыс.(ФОТО, ВИДЕО)

22.01.2018 Автор: Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой 2 коммент.

 

20 одаренных детей получили Рождественскую стипендию мэра Бердска

Успехи зависит от титанического труда ребенка, педагогов и родителей

19 января в Городском доме культуры мэр Бердска Евгений Шестернин вручил Рождественскую стипендию талантливым юным бердчанам.

Это награда была учреждена в 2003 году одаренным детям в сфере культуры и искусства. Рождественскую стипендию в размере 700 рублей ребята будут получать ежемесячно с января по май 2018 года

Со сцены мэр Бердска отметил , что это очень мудрое решение — говорить слава благодарности тем, кто «растит бриллианты»:
— Талант дан природой, чтобы он превратился в бриллиант нужна огранка. Ее делают родители, педагоги и сами дети. Это колоссальный, титанический и системный труд.

20 одаренных детей получили Рождественскую стипендию мэра Бердска

Милана Паневина

Евгений Анатольевич признался, что водил ребенка 10 лет в танцевальный коллектив. Он понимает, каково это после работы вечером сидеть и ждать, когда закончится репетиция, а потом концерты и гастроли. Это титанический труд и обратившись к родителям отметил:
— Спасибо вам, что вы помогаете нам растить красавцев и бриллиантиков Бердска.

Он пожелал не тратить время на пустые вещи, нести доброту и красоту нашему прекрасному городу Бердску и любить его, как он любит вас.

Автор видео Елена Белоусова

Счастливого творческого полета
Начальник отдела культуры Бердска Оксана Мокриенко подчеркнула, что каждый талантливый ребенок возвышается над повседневностью и обыденностью. В этом ему помогают родители и педагоги. С каждым годом его крылья растут, его напор крепчает. Оксана Михайловна пожелала стипендиатам счастливого творческого полета.

Одаренные бердские ребята играют на фортепиано и домре, занимаются сольным пением, живописью, мультипликацией и учатся дрессировать крыс и собак.

Под бурные аплодисменты зала на сцену выходили таланты Бердска и их родители для поздравления и получения награды из рук главы города.

20 одаренных детей получили Рождественскую стипендию мэра Бердска

Милана Паневина и мама

Виктория Паневина, мама стипендиатки Миланы, учащейся бердской музыкальной школы им. Свиридова фортепианного отделения (4 класс) рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что для ребенка награда не только признание заслуг, но и огромный стимул для дальнейшего творческого развития:

— Моя дочка занимается в музыкальной школе с шести лет. Я безумно рада и горда за нее, что она дождалась заслуженной награды. Теперь у ребенка будут ее собственные деньги. Для нее это очень важно, что она своим трудом может зарабатывать в таком возрасте. Рождественская стипендия стимул к развитию и покорению новых творческих высот. После награждения Милана мне сказала: «Мама, я буду пианисткой!».


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(2) Комментариев

  1. Последний барак на фергане

    Афигеть, целых 700 рублей в месяц… :( Могли бы и до 1000 округлить.

    Thumb up 2 Thumb down 0

  2. Последний

    Спасибо хоть сам пришел на этот раз вручать стипендию имени себя. А то игнорил..

    Thumb up 0 Thumb down 0

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