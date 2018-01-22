20 одаренных детей получили Рождественскую стипендию мэра Бердска
Глава города Евгений Шестернин: Спасибо, что помогаете растить красавцев и бриллиантики. Стипендиаты поют, играют на домре и дрессируют крыс.(ФОТО, ВИДЕО)
22.01.2018Автор: Елена БелоусоваФото: Елены Белоусовой2 коммент.
Успехи зависит от титанического труда ребенка, педагогов и родителей
19 января в Городском доме культуры мэр Бердска Евгений Шестернин вручил Рождественскую стипендию талантливым юным бердчанам.
Это награда была учреждена в 2003 году одаренным детям в сфере культуры и искусства. Рождественскую стипендию в размере 700 рублей ребята будут получать ежемесячно с января по май 2018 года
Со сцены мэр Бердска отметил , что это очень мудрое решение — говорить слава благодарности тем, кто «растит бриллианты»:
— Талант дан природой, чтобы он превратился в бриллиант нужна огранка. Ее делают родители, педагоги и сами дети. Это колоссальный, титанический и системный труд.
Милана Паневина
Евгений Анатольевич признался, что водил ребенка 10 лет в танцевальный коллектив. Он понимает, каково это после работы вечером сидеть и ждать, когда закончится репетиция, а потом концерты и гастроли. Это титанический труд и обратившись к родителям отметил:
— Спасибо вам, что вы помогаете нам растить красавцев и бриллиантиков Бердска.
Он пожелал не тратить время на пустые вещи, нести доброту и красоту нашему прекрасному городу Бердску и любить его, как он любит вас.
Автор видео Елена Белоусова
Счастливого творческого полета
Начальник отдела культуры Бердска Оксана Мокриенко подчеркнула, что каждый талантливый ребенок возвышается над повседневностью и обыденностью. В этом ему помогают родители и педагоги. С каждым годом его крылья растут, его напор крепчает. Оксана Михайловна пожелала стипендиатам счастливого творческого полета.
Одаренные бердские ребята играют на фортепиано и домре, занимаются сольным пением, живописью, мультипликацией и учатся дрессировать крыс и собак.
Под бурные аплодисменты зала на сцену выходили таланты Бердска и их родители для поздравления и получения награды из рук главы города.
Милана Паневина и мама
Виктория Паневина, мама стипендиатки Миланы, учащейся бердской музыкальной школы им. Свиридова фортепианного отделения (4 класс) рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что для ребенка награда не только признание заслуг, но и огромный стимул для дальнейшего творческого развития:
— Моя дочка занимается в музыкальной школе с шести лет. Я безумно рада и горда за нее, что она дождалась заслуженной награды. Теперь у ребенка будут ее собственные деньги. Для нее это очень важно, что она своим трудом может зарабатывать в таком возрасте. Рождественская стипендия стимул к развитию и покорению новых творческих высот. После награждения Милана мне сказала: «Мама, я буду пианисткой!».
Афигеть, целых 700 рублей в месяц… Могли бы и до 1000 округлить.
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Спасибо хоть сам пришел на этот раз вручать стипендию имени себя. А то игнорил..
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