20 одаренных детей получили Рождественскую стипендию мэра Бердска

19 января в Городском доме культуры мэр Бердска Евгений Шестернин вручил Рождественскую стипендию талантливым юным бердчанам.

Это награда была учреждена в 2003 году одаренным детям в сфере культуры и искусства. Рождественскую стипендию в размере 700 рублей ребята будут получать ежемесячно с января по май 2018 года

Со сцены мэр Бердска отметил , что это очень мудрое решение — говорить слава благодарности тем, кто «растит бриллианты»:

— Талант дан природой, чтобы он превратился в бриллиант нужна огранка. Ее делают родители, педагоги и сами дети. Это колоссальный, титанический и системный труд.

Евгений Анатольевич признался, что водил ребенка 10 лет в танцевальный коллектив. Он понимает, каково это после работы вечером сидеть и ждать, когда закончится репетиция, а потом концерты и гастроли. Это титанический труд и обратившись к родителям отметил:

— Спасибо вам, что вы помогаете нам растить красавцев и бриллиантиков Бердска.

Он пожелал не тратить время на пустые вещи, нести доброту и красоту нашему прекрасному городу Бердску и любить его, как он любит вас.

Автор видео Елена Белоусова



Счастливого творческого полета

Начальник отдела культуры Бердска Оксана Мокриенко подчеркнула, что каждый талантливый ребенок возвышается над повседневностью и обыденностью. В этом ему помогают родители и педагоги. С каждым годом его крылья растут, его напор крепчает. Оксана Михайловна пожелала стипендиатам счастливого творческого полета.

Одаренные бердские ребята играют на фортепиано и домре, занимаются сольным пением, живописью, мультипликацией и учатся дрессировать крыс и собак.

Под бурные аплодисменты зала на сцену выходили таланты Бердска и их родители для поздравления и получения награды из рук главы города.

Виктория Паневина, мама стипендиатки Миланы, учащейся бердской музыкальной школы им. Свиридова фортепианного отделения (4 класс) рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что для ребенка награда не только признание заслуг, но и огромный стимул для дальнейшего творческого развития:

— Моя дочка занимается в музыкальной школе с шести лет. Я безумно рада и горда за нее, что она дождалась заслуженной награды. Теперь у ребенка будут ее собственные деньги. Для нее это очень важно, что она своим трудом может зарабатывать в таком возрасте. Рождественская стипендия стимул к развитию и покорению новых творческих высот. После награждения Милана мне сказала: «Мама, я буду пианисткой!».