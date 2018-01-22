На крупные покупки – кредит под залог недвижимости

С 22 января в Банке Акцепт снижены процентные ставки по кредиту под залог недвижимости для всех категорий заемщиков, включая собственников бизнеса. Теперь на всех сроках кредита установлена единая ставка, которая начинается от 13,5% годовых.

Такая ставка предлагается зарплатным клиентам и пенсионерам, которые получают пенсию на карту Банка. В случае подтверждения клиентом дохода справкой по форме банка ставка будет увеличена на 0,5 процентных пункта.

Произошли изменения и среди других условий выдачи кредита: увеличена максимальная сумма для Московского филиала банка до 15 млн. руб.