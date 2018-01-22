На крупные покупки – кредит под залог недвижимости

Кадрили, вальсы и польки танцевали в Бердске
Штрафы за нарушения ПДД пойдут только на дороги
Задолжала перевозчикам около 100 млн рублей мэрия Новосибирска
Песков: Путин убедительно победит на выборах президента РФ
Незарегистрированные браки приравнять к официальным хочет Госдума
20 одаренных детей получили Рождественскую стипендию мэра Бердска
В морозы количество пожаров возросло в четыре раза в Новосибирской области
Уходил от налогов через фирмы-однодневки и фиктивную бухгалтерию бизнесмен в Новосибирске
«Ты моя кисуля!» — проект посвящен кошкам и котам Бердска