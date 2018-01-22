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В морозы количество пожаров возросло в четыре раза в Новосибирской области

Основная причина — перекал печей. Печка стала причиной пожара в Бердске, оставившего без крыши над головой две семьи.

22.01.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

В морозы количество пожаров возросло в четыре раза в Новосибирской области

В морозы сильнее топят и чаще горят

На фоне сильных морозов в Новосибирской области произошло четырехкратное увеличение пожаров: с 6 до 23 в сутки. В выходные дни, 20 и 21 января, сотрудники МЧС России спасли 9 человек. Самая распространенная причина пожаров – перекал печей, который происходил из-за того, что хозяева слишком интенсивно топили или недосмотрели за печами. Пожарные чаще всего тушили бани, спасали от огня частные дома, ликвидировали горение автомобилей.

В Новосибирске рано утром в субботу горела квартира в пятиэтажном жилом доме на улице Станционная. В течение шести минут к месту прибыли пожарные расчеты. Из окон на втором этаже шел дым и вырывалось пламя. Пожарные быстро установили к балкону трехколенную лестницу, по которой из горящей квартиры спасли мужчину. Еще трех человек сотрудники МЧС эвакуировали из задымленного подъезда, надев на них спасательные капюшоны, защищающие от отравления угарным газом. Всего семь минут потребовалось, чтобы локализовать пожар. В спасении людей и ликвидации пожара участвовали 21 человек личного состава, привлекалось 6 единиц техники. Причина пожара устанавливается.

За два выходных дня более 10 пожаров в Новосибирской области вспыхнуло из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печного отопления. По этой причине горели как частные дома, так и бани. В результате на одном пожаре погибли двое мужчин в Кочковском районе. Из-за позднего обнаружения пожара огонь распространился по всей площади дома и веранды. Предположительно, пожар возник из-за неисправного дымохода печи. Возможно, в нем были трещины и на чердак или крышу могли попасть искры.

Нельзя топить печи в течение длительного времени, иначе может произойти перекал ее отдельных частей, трещины в дымоходе. Рекомендовано топить печь 2-3 раза в день не более полутора часов, нежели один раз в течение длительного времени. Не оставляйте топящиеся печи без наблюдения и не поручайте надзор малолетним детям.

В Чулымском районе, предположительно, неосторожность при курении привела к пожару. Дом полностью в огне – такую обстановку застали прибывшие по вызову пожарные. Три минуты — и пожар был локализован силами двух подразделений. При разборе завалов пожарные обнаружили погибшую хозяйку.

Пять человек пожарные эвакуировали во время пожара в жилом доме Новосибирска на улице Зорге. В подъезде стояло плотное задымление, поэтому во время эвакуации на людей надели спасательные капюшоны, через которые они дышали чистым воздухом. Горение происходило на лестничной клетке третьего этажа, где обгорел ящик для хранения овощей, а также на пятом этаже, на котором пожарные тушили деревянную дверь. Причина пожара устанавливается.

Крупный пожар ликвидирован в селе Криводановка Новосибирского района. Предположительно, из-за короткого замыкания электропроводки вспыхнул частный двухэтажный дом. В тушении пожара участвовали три пожарных подразделения, ликвидировать открытое горение дома удалось в течение получаса.

Из-за неисправного печного отопления сгорел дома на двух хозяев в Бердске. Пожар случился, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» http://www.kurer-sreda.ru/2018/01/22/335324-sgorel-dom-na-dvux-xozyaev-okolo-voennogo-gorodka-v-berdske, поздним вечером в воскресенье, 21 января, на ул. Целинной. 6 человек остались без крова, поскольку жилой дом сгорел полностью.

В ближайшие дни в Новосибирской области аномальные морозы сохранятся, а значит, будет высокий риск возникновения пожаров.

Специалисты МЧС призывают граждан соблюдать бдительность в обращении с огнем, в том числе при курении, а также не допускать перекала печей и перегрева электроприборов.

Не перегружайте электросеть в доме мощными приборами. Не пользуйтесь неисправными розетками и выключателями, самодельными электрообогревателями. Не оставляйте обогреватели без присмотра, а также включенными на всю ночь и без присмотра. Не размещайте прибор вблизи мебели, штор и легковозгораемых предметов и в местах хранения огнеопасных веществ.

Будьте осторожны при использовании газового оборудования в быту: утечка газа способна привести к взрыву и пожару. Не используйте для обогрева автомобилей открытый огонь (факелы, паяльные лампы).


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