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Уходил от налогов через фирмы-однодневки и фиктивную бухгалтерию бизнесмен в Новосибирске

Предприниматель торговал алкоголем и продуктами по всей стране и вносил в декларацию ложные сведения, чтобы получать налоговые вычеты по НДС.

22.01.2018 Фото: СКР Нет комментариев

Уходил от налогов через фирмы однодневки и фиктивную бухгалтерию бизнесмен в Новосибирске

Налоговое дело расследовал СКР

В Новосибирске завершено расследование уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов, сообщили в региональном управлении СКР.

Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного комитета России по Новосибирской области завершено расследование уголовного дела по обвинению 57-летнего руководителя ООО «Три А» и АО ПКК «Калибр» в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организаций путём включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений, совершённое в крупном размере).

Следствием установлено, что в 2012-2013 годах с целью уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость, указанный руководитель вел учет расходов и объектов налогообложения с нарушением установленного порядка, путем создания фиктивного документооборота с подконтрольной ему организацией на оказание транспортно-экспедиционных услуг.

Установлено, что коммерческая деятельность обществ связана с оптово-розничной торговлей алкогольной и иной продукцией. По данным следствия, при подаче в августе 2014-го – июне 2015 года в налоговый орган деклараций по НДС обвиняемый, вносил в декларации заведомо ложные сведения о произведенных в указанный период предприятиями расходах, незаконно получая основания для налогового вычета по НДС. Общая сумма уклонения от уплаты налогов составила 20 044 420 руб.

Вину в совершении инкриминируемого преступления обвиняемый не признал. С целью возмещения вреда по иску налогового органа наложен арест на недвижимое имущество обвиняемого.

По уголовному делу собраны достаточные доказательства, составленное по нему обвинительное заключение в настоящее время утверждено. После вручения фигуранту дела копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

По информации прокуратуры Новосибирской области, фирмы подозреваемого занимались оптово-розничной торговлей алкогольной и иной пищевой продукцией в Новосибирской области, а также в других регионах России. С целью уклонения от уплаты налогов предприниматель создал между ними и подконтрольному ему ООО «Калибр-Сервис» фиктивный документооборот. Эта организация якобы оказывала ООО «Три А» и ЗАО ПКК «Калибр» транспортно-экспедиционные услуги по доставке товаров покупателям.

В действительности объемы оказанных ООО «Калибр-Сервис» в бухгалтерском и налоговом учетах были существенно завышены, а во Владимире, Махачкале и Ставропольском крае такие услуги и вовсе не оказывались, а доставка товаров осуществлялась собственными силами ЗАО ПКК «Калибр».

Кроме того, злоумышленник создал фиктивный документооборот с «фирмой-однодневкой» ООО «Азимут», которая в действительности не оказывала ООО «Три А» услуг по продвижению товара. Учтенные по фиктивным сделкам суммы НДС в дальнейшем неправомерно включались в состав налоговых вычетов ООО «Три А» и ЗАО ПКК «Калибр» по налогу на добавленную стоимость.

Как сообщили в облпрокуратуре сегодня, 22 января, недвижимое имущество обвиняемого, на которое наложен арест, оценено в 184 млн рублей.

Наиболее строгое наказание, предусмотренное уголовным законом за совершение данного преступления, — лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Уголовное дело рассмотрит по существу Октябрьский районный суд Новосибирска.


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