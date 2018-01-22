Специалисты «Искитимцемента» провели экскурсию для студентов строительно-монтажного колледжа

Знакомство с предприятием ребята, которые получают специальность «Производство тугоплавких и силикатных материалов и изделий», начали в заводском музее, где размещены экспозиции, посвященные трудовым достижениям цементников, становлению и развитию промышленного гиганта.
Затем экскурсанты посетили основные цеха – «Сырьевой», «Обжиг» и «Помол». Начальники подразделений ознакомили гостей с технологией изготовления строительного материала, показали им места временного хранения отходов, а главный эколог АО «Искитимцемент» Елена Манченко рассказала о влиянии процесса производства на окружающую среду. «Мы повторно используем 29 видов отходов – 98,4% от общего объема отходов, образующихся на предприятии, – подчеркнула Елена Михайловна. – Остальные 48 видов (1,6% от общего объема) передаем специализированным организациям, имеющим лицензии на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов I-IV классов опасности».
Студенты узнали, что на предприятии используется 33 газоочистных установки, эффективность работы рукавных и электрических фильтров составляет 99,7-99,8%. Все газоочистное оборудование находится в исправном состоянии, а технологический процесс выстроен таким образом, что основные агрегаты невозможно запустить в эксплуатацию, если не функционируют аспирационные установки. «Мы продолжаем работу по снижению воздействия на окружающую среду, ее цель – улучшение экологической обстановки в регионе, – отметила Елена Манченко. – Сейчас ведем монтаж газоочистной установки на холодильнике печи № 6: место существующей системы циклонной очистки займет современный рукавный фильтр австрийской фирмы Scheuch, он отличается эффективностью и надежностью. Все работы завершим к 1 января 2019 года, в общей сложности на реализацию проекта направим около 175 млн руб. В дальнейшем аналогичное оборудование будет смонтировано на колосниковом холодильнике печи № 9. Кроме того, в соответствии с требованиями природоохранного законодательства завод проведет оснащение стационарных источников автоматическими средствами измерения и учета объема или массы выбросов».
Студенты колледжа побывали в собственной аккредитованной экологической лаборатории «Искитимцемента», специалисты которой контролируют уровень промышленных выбросов, проверяют качество атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны предприятия и на территории завода. Ребятам объяснили, как организованы процессы забора проб, проведения анализов и испытаний, продемонстрировали лабораторное оборудование в действии.
Участники экскурсии смогли задать представителям завода интересующие их вопросы и получить подробные ответы. Студенты и руководители группы остались довольны мероприятием. «Подобные проекты важны и для нас, так как позволяют сформировать резерв молодых энергичных специалистов», – резюмировал генеральный директор АО «Искитимцемент» Владимир Скакун.
Всего в рамках профориентационной работы со школьниками, студентами сузов и вузов в 2017 году организовано пять экскурсий, производственную площадку предприятия посетили более 100 ребят. Также регулярно проводятся ознакомительные мероприятия для партнеров, клиентов и журналистов. Большой популярностью у искитимцев и гостей города пользуется заводской музей.