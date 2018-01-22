Горела проводка в банке «Левобережный» в Бердске

Днем сегодня, 22 января, загорелась электропроводка в дополнительном офисе банка «Левобережный» в Бердске, который расположен на первом этаже 9-этажного жилого дома.

Примерно в 15.05 посетители отделения банка в доме №3 на ул. Горького почувствовали запах гари. Он исходил из помещения на входе, где расположен круглосуточный банкомат. Руководитель допофиса Вера Махинова немедленно распорядилась эвакуировать всех сотрудников и посетителей.

На место происшествия прибыли три пожарные машины, скорая помощь, спасатели и вооруженные полицейские. Но помощь никому не понадобилась.

Видео «Курьер. Среда. Бердск»



— Все живы и здоровы. Только остался запах гари, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Вера Владимировна.

По ее словам, скорее всего, сегодня банк на ул. Горького в Бердске работать не будет. Электрики проверят проводку во всем офисе и, если понадобится, заменят.



Примечательно, что проводка загорелась в том же месте, где три года назад взорвали банкомат. Дерзкое преступление, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», было совершено в ночь на 3 октября 2014 года. По факту взрыва и ограбления бердского офиса банка «Левобережный» было возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса — кража с незаконным проникновением в помещение.

Тогда украли чуть более 100 000 рублей, хранившиеся в банкомате, который взорвали неизвестным веществом. Но, как пояснили в «Левобережном», и наличность, и банкомат застрахованы.

Сам жилой дом тогда не пострадал. Среди людей тоже не было пострадавших и жертв (иначе, была бы другая, более тяжелая статья УК). Взрыв был такой силы, что разлетевшиеся на десятки метров осколки стеклянной двери и металлической конструкции повредили припаркованные рядом автомобили, а в окнах соседних домов дребезжали стекла.

Предполагают, что злоумышленники проникли в помещение, где стоит терминал круглосуточного доступа, с помощью лома. Применив какой-то газ, произвели взрыв направленного действия так, что не было открытого огня, только разрушения (банкомат буквально развалился на куски), изъяли из него деньги в кассете и скрылись. Не исключено, что орудовали гастролеры, которые не знали, когда терминал загружают наличкой. Обычно в банкоматах находится до 3 млн рублей.