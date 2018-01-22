Песков: Путин убедительно победит на выборах президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что Владимир Путин убедительно победит на мартовских выборах главы государства. Об этом он заявил в интервью для программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия-1″.

«Несмотря на то, что по прошествии 18 лет нахождения на вершине власти Путин сейчас будет баллотироваться в президенты, я как гражданин России уверен, что он победит», — сказал пресс-секретарь главы государства.

По мнению Пескова, ситуация с Крымом позволила консолидировать вокруг президента «уникально подавляющее большинство населения». «Я надеюсь, что это будет такая очередная убедительная победа», — заключил он.

По словам Пескова, тот факт, что Путин пользуется такой поддержкой населения, беспрецедентен для мировой политики.

Выборы президента

Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. По итогам выдвижения в избирательной кампании на сегодняшний день принимают участие 17 кандидатов: два самовыдвиженца и 15 представителей партий, передает ТАСС.

В качестве самовыдвиженцев баллотируются президент РФ Владимир Путин и депутат Костромской облдумы, заслуженный изобретатель РФ Владимир Михайлов. Партиями выдвинуты: Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Эльвира Агурбаш («Альянс зеленых»), Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Ирина Волынец (Народная партия России), Екатерина Гордон (Партия добрых дел), Станислав Полищук (Партия социальных реформ), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Роман Худяков («Честно»), Григорий Явлинский («Яблоко»), Наталья Лисицына («Рот фронт»), Антон Баков (Монархическая партия России), Михаил Козлов (Партия социальной защиты).

Сейчас все они, кроме Жириновского и Грудинина, должны вести сбор подписей в свою поддержку. Кандидаты от парламентских ЛДПР и КПРФ освобождены от сбора подписей и уже прошли регистрацию. Самовыдвиженцам для регистрации нужно собрать 300 тыс. подписей, кандидатам от непарламентских партий — 100 тыс. Подать в ЦИК подписи и документы для регистрации можно до 18:00 31 января.