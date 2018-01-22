Песков: Путин убедительно победит на выборах президента РФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что Владимир Путин убедительно победит на мартовских выборах главы государства. Об этом он заявил в интервью для программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия-1″.
«Несмотря на то, что по прошествии 18 лет нахождения на вершине власти Путин сейчас будет баллотироваться в президенты, я как гражданин России уверен, что он победит», — сказал пресс-секретарь главы государства.
По мнению Пескова, ситуация с Крымом позволила консолидировать вокруг президента «уникально подавляющее большинство населения». «Я надеюсь, что это будет такая очередная убедительная победа», — заключил он.
По словам Пескова, тот факт, что Путин пользуется такой поддержкой населения, беспрецедентен для мировой политики.
Выборы президента
Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. По итогам выдвижения в избирательной кампании на сегодняшний день принимают участие 17 кандидатов: два самовыдвиженца и 15 представителей партий, передает ТАСС.
В качестве самовыдвиженцев баллотируются президент РФ Владимир Путин и депутат Костромской облдумы, заслуженный изобретатель РФ Владимир Михайлов. Партиями выдвинуты: Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Эльвира Агурбаш («Альянс зеленых»), Сергей Бабурин (партия «Российский общенародный союз»), Ирина Волынец (Народная партия России), Екатерина Гордон (Партия добрых дел), Станислав Полищук (Партия социальных реформ), Ксения Собчак («Гражданская инициатива»), Максим Сурайкин («Коммунисты России»), Борис Титов (Партия роста), Роман Худяков («Честно»), Григорий Явлинский («Яблоко»), Наталья Лисицына («Рот фронт»), Антон Баков (Монархическая партия России), Михаил Козлов (Партия социальной защиты).
Сейчас все они, кроме Жириновского и Грудинина, должны вести сбор подписей в свою поддержку. Кандидаты от парламентских ЛДПР и КПРФ освобождены от сбора подписей и уже прошли регистрацию. Самовыдвиженцам для регистрации нужно собрать 300 тыс. подписей, кандидатам от непарламентских партий — 100 тыс. Подать в ЦИК подписи и документы для регистрации можно до 18:00 31 января.
вот и озвучено официальное мнение насчет итогов «выборов» ..) Наверху фактически все решено …
а то 18 лет в стране разруха, бардак и коррупция, может, хоть теперь Путин порядок наведет …
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» Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах»(с)
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зайдите на сайт и посмотрите по рейтигам
http://president-rf.ru/page/rejting-kandidatov
16 3
Посмотрел. Думаете правда?
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Правду арестовали. за финансовую кривду
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Кто бы сомневался.
Конечно никто кроме него.
Ну не собчак же с навальным и всей болотной той.
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Ну что власть (кем является по конституции народ), царь все решил.Есть не правильные мнения — а есть мое. Так давайте попроси его прекратить тратить миллионы на эти фиктивные выборы, а скажем чтобы лучше вложил их в медецину или детские дома например….
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«(кем является по конституции народ»…а дальше почитать Конституцию что не позволяет? Народ-то свою власть как осуществляет? Через крики на майданах больших и малых (районных)?
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Вспомни хоть один референдум с 2000 года? Инициативы были, но инициаторы уже давно на нарах!
Так что про Конституцию молчи
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Ситуация с Крымом позволила консолидировать вокруг президента «уникально подавляющее большинство населения». Нуууу, ура-патриотический угар от крымской авантюры давным-давно уже прошёл, впрочем, без всякого сомнения, Владимир Владимирович «победит» с разгромным счётом, тут сомневаться не приходиться, казино не может проиграть
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Про «подавляющее большинство» я очень сильно сомневаюсь. И вообще, кого давить-то оно собралось?
15 5
Увы, но это так и будет. И страна ещё 6 лет будет в дерьме без всякого развития. Добро пожаловать Владимир Владимирович Мугабе!
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6 лет? Вы думаете, уважаемый Владимир Владимирович, вот так возьмёт и уйдёт по окончании очередного срока? Любящий народ российский его просто так не отпустит и на сцену опять выйдет ткачиха из Иванова Елена Лапшина, которая 10 лет назад на съезде ПЖиВ сказала «Годы вашего президентства, уважаемый Владимир Владимирович, стали временем перемен к лучшему для очень многих. И для таких простых рабочих людей, как я, и для таких сельских тружеников, как мои родители. Здесь столько умных и достойных людей, давайте что-то придумаем, что бы Владимир Владимирович оставался нашим президентом после 2008 года» Остаётся только год поменять на 2024 и ведь придумают
23 5
Его в дверь, а он в окно
27 4
Пресс-секретарь действующего президента на федеральном телеканале за федеральные же деньги занимается агитацией. Но при этом ни прокуратура не «возбудится» ни один суд в упор не различит в этом «нарушения»…
Всё это на языке, хорошо понятном нынешней власти, называется «взять на понт». Убедить противника (я полагаю большую часть населения РФ) в том, что борьба бессмысленна — уже половина победы.
Не верите в честность — и правильно, что не верите! Но честные выборы власть сама обеспечивать не будет. Зачем ей это? Идите в наблюдатели, боритесь! Сейчас как минимум несколько (с противоположными взглядами) партий и движений вас примут, обучат и направят на участки наблюдателями.
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Идите в наблюдатели, боритесь!
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с системой бороться? ага. уже ходили.
6 9
Ну, замуж сходи ещё разок.
7 4
Да, не всё в жизни получается с первого раза. Это факт.
Но как бы там ни было: у вас есть варианты лучше?
1 2
Не победит Путин, без работы останется Дмитрий Навка-Песков
24 7
Новый Мэр, иди работать, мэр должен работать а не лясы точить.
3 10
а ведь отношение к выборам могло быть другим, знай люди об этом:
Если сесть и подсчитать — сколько денег вычитают из каждой зарплаты, пока человек работает и сколько ему должно потом вернуться в виде пенсий — выясняется, что российский пенсионер мог бы жить не хуже немецкого. Так почему не живёт?
Автогонщик и радиоведущий Никита Небылицкий попробовал самостоятельно рассчитать — сколько с человека «выдирают» из зарплаты за годы его трудовой деятельности и в каком объеме это ему должно, по идее, вернуться в старости в виде пенсий.
Допустим, что завтра пенсионные отчисления отменили, и эти 22% добавили к заработной плате. Типа монетизировали пенсию. И допустим, просто допустим, что мы с вами двадцатилетние юноши, страстные и пылкие. В стране, по статистике, средняя заработная плата в 2017 году составила 36 746 рублей в месяц. 22% от этой суммы составляет 8084 рубля в месяц или 97 009 рублей в год. И вот берем мы и несем эту сумму денег в наш родной и надежный государственный сберегательный банк. И кладем на депозит под 5,58% годовых. Он сейчас там таков. Потом год работаем и опять несем 8084 рубля в наш родной сберегательный банк. И так сорок лет подряд. Между двадцатью и шестьюдесятью годами. На выходе, в 2058 году, мы идем на пенсию и начинаем тратить нажитое. Так вот этого нажитого, у нас к тому моменту образуется 8 533 731 рубль и 83 копейки.
Кто не верит, может проверить воспользовавшись калькулятором вкладов, коим нет числа в интернете. Итак, нам шестьдесят, средняя продолжительность жизни в РФ 70,9 года, так что нам надо прожить на имеющуюся сумму 130,2 месяца. Казалось бы, это 65 543 рубля и 24 копейки в месяц. Ан нет. Потому что когда в течении первого года мы заберем свои законные 786 518 рублей 98 копеек, на остаток прирастут 5,58% годовых. А остатка того у нас останется 7 747 212 рублей 85 копеек. И прирастет к ним аккурат ещё 432 294 рубля 47 копеек. Дальше, применив довольно сложное исчисление, чтобы получить аннуитетный платеж все то время, которое мы на пенсии собираемся доживать, а это, напомню, 130,2 месяца, средний размер получаемых нами пенсионных выплат самим себе составит 83 555 рублей 26 копеек.(!!)
Теперь сравним со средней пенсией в России в 2017 году. 13 700. Итого, выходит что Пенсионный фонд России заплатит нам в 6,09 раз меньшую пенсию, чем мы бы её заплатили сами себе просто положив те самые 22% от зарплаты на депозит в Сбербанк.
«Моя сестра — финансист подсчитала, что с 2000 года она заплатила около 28 000 000 руб налогов, из них в Пенсионный фонд 18-20 млн, — пишет Анна Базилиер. — Просто никто из работающих этого не считает, так как налоги формально взимаются с работодателя — никто их сам из своего кармана не платит. Если бы платили, то есть вероятность, что и результаты выборов были бы другими».
«Уже есть новации, — комментирует Олег Ветер. — Некоторым уже и минимальную «страховую» не отдают, с прошлого года. Теперь у некоторых честных тружеников вдруг перестало стажа трудового хватать или пенсионных балов. Хочешь на пенсию в 60 лет — получай социалку, а это 7500 (!!!!). А хочешь страховую пенсию — иди дальше работай за баллы». https://storm100.livejournal.com/4548878.html
10 3
тов. Небылицкий забыл в своих расчетах о инфляции.
ах, я сам забыл — с этим пустяком легко справится
хороший, годный президент — он издаст указ о запрете инфляции.
2 1
«От редакции:
Насколько убедительно победит Путин?»
Предлагаю заменить на опрос:
На взгляд читателей, вопрос редакции «Насколько убедительно победит Путин?» является:
1. корректным, соответствующим букве и духу действующего законодательства…
2. незаконной попыткой манипуляции избирателями, нарушающей букву и дух законов и конституции РФ…
Результаты статистики ответов граждан — читателей РФ отразить в отдельной статье и сделать выводы.
10 4
Епископ Русской православной церкви впервые публично призвал не голосовать на предстоящих в марте президентских выборах за Владимира Путина и даже назвал национального лидера «тьмою». Причиной тому стало недавнее заявление президента о сходстве мумии Владимира Ленина в мавзолее с мощами святых, а Библии — с Кодексом строителя коммунизма.
Обвинение в кощунстве прозвучало от епископа на покое Евтихия (Курочкина), в период объединения РПЦ и РПЦЗ занимавшего кафедру епископа Домодедовского, викария Патриарха Московского и всея Руси. В настоящее время архиерей проживает в родном Ишиме (Тюменская область), служит в кафедральном соборе и активно комментирует общественно-политические события в стране на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
В записи от 15 января епископ Евтихий подтвердил, что не собирается голосовать за Путина из-за его нелестных замечаний в адрес Петра Столыпина. А также обвинил президента РФ в безответственности и кощунстве.
Комментируя резонансное заявление (Путина о Ленине), епископ привел цитату из Нагорной проповеди Христа о том, что «если то, что вы считаете в себе светом, есть тьма, то какова же ваша тьма?!» и заявил, что не собирается «голосовать за тьму» или кому-то советовать сделать это. http://classic.newsru.com/religy/22jan2018/bishop.html
4 3
Да ладно, один какой-то свихнувшийся поп, Госдепом поди подкупленный, а все остальные православные батюшки, любят Государя нашего Императора https://newizv.ru/news/society/06-01-2018/itogi-2017-go-svyaschenniki-rpts-stali-nazyvat-putina-pravoslavnym-imperatorom
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Выросло целое поколение комментаторов которые с детства ругают президента. Эта страна обречена.
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Это комментаторы обречены..
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Ну что ещё может сказать Песков с «котлами»за 37 лямов и хатами за бугром-тольк «убедительная» победа его работодателя
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Грудини с 5 млрд за бугром подтвердит.
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На-до-ел!
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Раньше он плохо правил, а теперь он самовыдвежениц избавился от партии жуликов и воров, хорошо заправит.
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Президент Филиппин Родриго Дутерте во время визита на военную базу попросил военнослужащих пристрелить его, если он продолжит возглавлять государство после истечения срока своих полномочий и станет диктатором, передает Reuters.
«Если я останусь на посту дольше срока и захочу стать диктатором, пристрелите меня, я не шучу», — заявил президент. Он добавил, что задача военнослужащих и силовых структур — «защищать Конституцию и защищать народ». https://www.rbc.ru/politics/22/01/2018/5a65d9109a79478525e768ee?utm_source=tw_rbc
Где-то вдалеке из заснеженной России послышался веселый заливистый смех. )))
Призывать армию защитить конституцию — это просто слова, причем опасные слова. Армия — она для другого.
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