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Фильм из записей с видеорегистраторов России вышел в США

Зрители увидят забавные и абсурдные сценки из российской жизни, захватывающий экшн, прикоснутся к «русскому национальному характеру».(ВИДЕО)

22.01.2018 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Фильм из записей с видеорегистраторов России вышел в США

В объектив видеорегистратора попадают разные ситуации

Документальный фильм «Дорога» режиссера Дмитрия Калашникова вышел в американский прокат. Необычность киноленты в том, что она полностью состоит из видеозаписей с российских видеорегистраторов.

Как сообщают американские СМИ, публика отнеслась к картине положительно, передает  iz.ru. Некоторые отметили забавные и абсурдные сценки из российской жизни, других привлек захватывающий экшн, а третьи порадовались возможности прикоснуться к «русскому национальному характеру».

По словам режиссера документального фильма, «Дорога» требует определенного фокуса. «И тут важен контекст — на фестивале фильм будет «обшит» другими картинами, другими мирами, он будет производить совершенно другой эффект», — отметил Калашников на фестивале «Артдокфест».

Видео youtube.com


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